Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici čaká rekonštrukcia

Banská Štiavnica 11. septembra (TASR) – Banskoštiavnické Gymnázium Andreja Kmeťa čaká rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce zrekonštruovať ústredné kúrenie a vzduchotechniku v aule a v šatniach Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. „Požiadavka na rekonštrukciu vzduchotechniky pozostáva z nedostatočného výkonu tepla. Obhliadkou bolo zistené, že v strojovni je nainštalovaná jednotka, ktorá už nespĺňa možnosť rekonštrukcie, keďže daný typ sa už nevyrába a nie sú k dispozícií ani náhradné súčiastky,“ vysvetľuje v oznámení.



Predpokladané náklady sú odhadované na 92.300 eur bez DPH, rekonštrukcia bude financovaná z kapitálových prostriedkov BBSK. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 21. septembra, rekonštrukcia by podľa stanovených podmienok mala trvať najviac 60 dní.