Gymnázium L. Novomeského v Senici získalo prostriedky z plánu obnovy

Senica 15. októbra (TASR) - Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici získalo 180.000 eur z plánu obnovy. Na gymnáziu vybudujú napríklad bezbariérové WC, vstup do školy, jedálne či učebne a nový výťah. TASR to uviedla hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Natália Petkáčová.



"Začiatok stavebných prác je naplánovaný na jeseň v závislosti od ukončenia verejného obstarávania a uzatvorenia zmluvy so zhotoviteľom diela," priblížila Petkáčová. Projekt by mal byť zrealizovaný do júna 2025.



Do výzvy na debarierizáciu sa zapojilo celkom 19 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. "Celkom je aktuálne schválených 15 žiadostí, dve žiadosti sú odoslané a sú v procese hodnotenia zo strany ministerstva a dve žiadosti sú v príprave na odoslanie," dodala hovorkyňa.