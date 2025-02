Gymnázium Ľ.Štúra vo Zvolene organizuje tradičné i mimoriadne aktivity

Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra sa Gymnázium Ľudovíta Štúra (GĽŠ) vo Zvolene okrem tradičných aktivít pripravuje aj na mimoriadne. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, ktorý školu zriaďuje. Podľa nej to bude príležitosť uctiť si jeho odkaz.



Dodala, že ide napríklad o vydanie jedného čísla školského časopisu, ktorý venujú Ľudovítovi Štúrovi, či podcast školy s názvom štúrkast. "Rovnako žiakov čaká exkurzia do Uhrovca, do kaštieľa v Ostrej Lúke či do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, kde je stála expozícia venovaná práve Štúrovi," objasnila s tým, že v októbri čakajú študentov Štúrove dni. Počas nich sa v rámci netradičného a neformálneho vyučovania a aktivít oboznámia s jeho životom a prácou. Chýbať nebude ani hudobno-slovné pásmo o Štúrovi či výtvarná súťaž a následná výstava prác.



Ako ďalej uviedla, gymnázium nesie meno Štúra, ktorý bol poslancom na Uhorskom sneme za kráľovské mesto Zvolen. "Bol to jazykovedec a strednú slovenčinu z okolia Zvolena si zobral za základ kodifikovaného spisovného jazyka," zhrnula s tým, že študenti vydávajú aj časopis s názvom Štúroviny. Podotkla, že získali už niekoľko ocenení na súťaži Štúrovo pero.



"Zapájajú sa aj do celoslovenskej súťaže žiakov základných a stredných škôl v rétorike Štúrov Zvolen," spomenula. Školský parlament dal zároveň v minulosti pri príležitosti 200. výročia narodenia Štúra a 95. výročia založenia školy vyrobiť jeho drevenú sochu v životnej veľkosti. Umiestnená je vo vestibule školy. Gymnázium má za 105 rokov svojej existencie približne 12.100 absolventov. V tomto školskom roku ho navštevuje 543 žiakov.



Ľudovít Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života prvej polovice 19. storočia. Narodil sa 29. októbra 1815 v Uhrovci. Rok Ľudovíta Štúra sa na Slovensku konáva pravidelne od roku 1985. Od roku 1996 si Slovensko deň jeho narodenia pripomína ako pamätný deň.