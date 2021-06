Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne by malo mať novú telocvičňu

Trenčín 22. júna (TASR) – Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne by malo mať v roku 2024 novú multifunkčnú telocvičňu. Náklady na jej výstavbu presiahnu štyri milióny eur, stavbu bude financovať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ, finančnú podporu projektu sľúbil v utorok počas návštevy školy aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).



„V rámci finančnej podpory budeme súčinní na projekte. Verím, že so župou a samosprávou urobíme deklaráciu, alebo nejakú dohodu, aby bolo naozaj isté, že podporíme telesnú výchovu a infraštruktúru. Najskôr potrebujeme vidieť projekt, odhad a kompletné dokumenty, aby sme vedeli, o akej finančnej čiastke rozprávame. Zo skúsenosti vieme, že ide o projekty v hodnote dva až štyri milióny eur. Verím, že na financovaní sa nejakým spôsobom podelíme,“ skonštatoval minister.



Podľa riaditeľa Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne Pavla Kováča je projekt novej telocvične mimoriadne potrebný. „Telocvičňa a všetky telovýchovné priestory, ktoré máme momentálne k dispozícii, sú nevyhovujúce. Nová telocvičňa by ich mala nahradiť. Mala by tam byť telocvičňa, gymnastická sála, posilňovňa, priestor na stolný tenis. Všetky telovýchovné priestory školy by mali byť sústredené v jednej budove,“ uviedol Kováč s tým, že hala veľkosti hádzanárskeho ihriska by mala byť k dispozícii aj pre niektoré športové kluby v Trenčíne.



Optimistický variant je urobiť v tomto a budúcom roku projektovú dokumentáciu a v rokoch 2023 – 2024 telocvičňu postaviť. Všetko bude podľa neho závisieť od financií Trenčianskeho samosprávneho kraja.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, momentálne sa dokončuje štúdia realizovateľnosti a ešte v tohtoročnom rozpočte chce rozpočtovým opatrením vyčleniť financie na dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt.



„Stavebné povolenie a realizačný projekt by sme chceli mať niekedy v polovici budúceho roka. Celkové náklady odhadujeme podľa štúdie na viac ako štyri milióny eur. Mali by tam byť aj podzemné parkoviská, pochôdzna zelená strecha a mnoho moderných parametrov, ktoré stoja určité peniaze. Časť finančných prostriedkov by sme chceli získať cez ministerstvo školstva, resp. cez Fond na podporu športu,“ priblížil Baška.



Ako dodal, Gymnázium Ľ. Štúra novú telocvičňu nevyhnutne potrebuje. „Je to veľká škola, ktorá má mnoho žiakov a súčasné priestory nespĺňajú podmienky na telesnú výchovu,“ zdôraznil Baška.