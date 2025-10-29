< sekcia Regióny
Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene organizuje rôzne aktivity i výlety
Študenti vydávajú aj časopis s názvom Štúroviny, zverejnili v ňom príspevok nielen v súčasnej spisovnej, ale aj v štúrovskej slovenčine.
TASR
Banská Bystrica 29. októbra (TASR) - Pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra organizuje Gymnázium Ľudovíta Štúra (GĽŠ) vo Zvolene rôzne akcie. V súčasnosti pripravuje umelecké pásmo o Štúrovi, spájať bude hovorené slovo a hudbu. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.
Dodala, že pásmo ponúknu nielen svojim študentom, ale aj žiakom základných škôl. „Nebude chýbať ani výstava výtvarných prác najmladších ročníkov vo vstupnej hale školy,“ objasnila.
Gymnázium nesie meno Štúra, ktorý bol poslancom v Uhorskom sneme za kráľovské mesto Zvolen. Študenti vydávajú aj časopis s názvom Štúroviny, zverejnili v ňom príspevok nielen v súčasnej spisovnej, ale aj v štúrovskej slovenčine.
V škole už niekoľko rokov nahrávajú aj vlastný podcast s názvom Štúrkast. Tento rok v nevyužitých priestoroch vytvorili miestnosť, ktorá nesie názov podcastu. Nahrávať v ňom budú rozhovory s osobnosťami školy, výnimočnými ľuďmi aj epizódy, ktoré mapujú dianie v gymnáziu. Pripravia aj špeciálne vydanie podcastu, ktoré venujú práve slovenskému dejateľovi.
Gymnazisti navštívili v októbri hrad Devín a komentovanú výstavu v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. „Pripravujú sa aj aj návštevu výstavy o rodine Ostrolúckych a Štúrovi v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene,“ zdôraznila Čierna. Kurátorka a historička múzea Tatiana Figurová povedala, že významnú osobnosť slovenských dejín predstavujú aj ako poslanca za mesto Zvolen. V ňom mal svojich bývalých študentov z evanjelického lýcea i kontakty s rodinou Ostrolúckych. „Pochopil, že vo svojich aktivitách bude úspešnejší, keď sa bude politicky angažovať. Oslovil mestskú radu, aby ho v roku 1847 zvolila a začal pracovať na pôde uhorského snemu,“ konštatovala.
Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života prvej polovice 19. storočia. Narodil sa 29. októbra 1815 v Uhrovci. Rok Ľudovíta Štúra sa na Slovensku koná pravidelne od roku 1985.
Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života prvej polovice 19. storočia. Narodil sa 29. októbra 1815 v Uhrovci. Rok Ľudovíta Štúra sa na Slovensku koná pravidelne od roku 1985.