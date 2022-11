Gymnázium M. R. Štefánika má druhý vchod do budovy školy

Nové Mesto nad Váhom 24. novembra (TASR) – Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom má nový vchod do budovy. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ školy investoval do vytvorenia vchodu takmer 30.000 eur. Informoval o tom Matej Plánek z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



Študenti gymnázia môžu po novom využívať na vstup do školy dva vchody, hlavný zo Športovej ulice a nový z Jánošíkovej ulice. Novovybudovaný vstup umožní prístup k jedálni cez areál školy a pri rannej špičke odľahčí hlavný vchod od náporu študentov.



Podľa vedúcej odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK Beáty Tichej vybudovanie nového vstupu do areálu školy trvalo tri mesiace a spolu s projektovou dokumentáciou sa náklady vyšplhali takmer na 30.000 eur.



"V súčasnom oplotení sa osadila dvojkrídlová brána, postavil sa chodník určený výlučne pre chodcov, ktorý sa napojil na spevnené asfaltové plochy v areáli školy. Okrem iného sa myslelo aj na odvodnenie chodníka a ochrannú sieťku na multifunkčnom ihrisku, ktorá chráni prechádzajúcich po chodníku," uviedla Tichá.



Kraj podľa nej v minulosti zrekonštruoval aj spevnené plochy v areáli gymnázia. Investícia do tejto rekonštrukcie bola takmer 36.000 eur.