Gymnázium v Prievidzi otvorí nový študijný odbor

Prievidza 5. februára (TASR) - Nový študijný odbor na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského (GVBN) v Prievidzi prinesie učenie prostredníctvom bádateľských metód. Škola je jednou z desiatich na Slovensku, kde sa budú takto od budúceho školského roka gymnazisti vzdelávať.



Riaditeľka prievidzského gymnázia Eleonóra Porubcová podotkla, že nový študijný odbor - gymnázium so zameraním na informatiku je s príchodom umeleckej inteligencie už nevyhnutnosťou. "Čaká nás nový svet. Naše deti a vnúčatá budú vykonávať povolania, o akých sa nám dnes ani nesníva. Určite vieme, že sa nebudú dať vykonávať bez znalostí informačných technológií," spomenula Porubcová.



Od nadchádzajúceho školského roka preto na Slovensku podľa nej pilotne vznikne desať gymnázií, ktoré budú samostatnými školami a budú sa volať gymnáziá so zameraním na informatiku. "Nepôjde o klasické programovanie, teda škola pre IT špecialistov, hoci nejaké programovanie tam majú. Ide o gymnázium pre ľudí, ktorí budú pracovať v prírodných vedách, s prírodnými vedami vo všetkých segmentoch," priblížila.



Žiaci budú mať predmety informatika v matematike, informatika v prírodných vedách a rôzne ďalšie podobné predmety. "Napriek tomu, že obsah bude s porovnaním s klasickým gymnáziom približne ten istý, metódy, ktorými sa budú učiť, budú nové, tzv. bádateľské. Na vybraných hodinách pôjde o rôzne merania, pokusy," vysvetlila Porubcová.



Školu tak podľa nej čaká vyškolenie všetkých pedagógov prírodných vied, na nový študijný odbor sa bude musieť pripraviť i technicky. Každý žiak tak dostane notebook. Uchádzači o štúdium absolvujú rovnaké prijímacie konanie ako na klasické gymnázium, maturitu budú mať tiež rovnakú. "Len metódy a spôsoby, akými si osvojili vedomosti a s ktorými sa naučili pracovať, budú úplne iné," poznamenala.



Gymnázium plánuje v septembri otvoriť jednu triedu pre 20 študentov. Záujemcovia si budú musieť podať dve prihlášky, jednu na tento odbor, jednu na klasické štúdium, kde škola plánuje prijať 150 detí. Financovanie odboru zabezpečí štát prostredníctvom samostatného normatívu vo výške 600 eur navyše na žiaka.



Nový študijný odbor označila riaditeľka za budúcnosť, podľa národnej stratégie vzdelávania sa podľa nej takto budú do desiatich rokov učiť všetky predmety na všetkých školách.