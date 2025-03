Gymnázium v Detve sa nepreloží do Spojenej školy

Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) necháva študentov detvianskeho gymnázia v budove, v ktorej sú aj v súčasnosti. Ich plánované sťahovanie do blízkej budovy Spojenej školy v Detve tak nebude. TASR o tom informoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Dodal, že od 1. septembra chce kraj nechať školské prostredie gymnazistov stabilné a stabilizované tak, ako je. "Necháme už túto otázku na nové vedenie, aby zistili, že či je možnosť vôbec presúvať tých študentov alebo nie," objasnil. Ak sa však niečo do budúcna zmení, bude to musieť podľa neho schváliť krajské zastupiteľstvo.



Dve stredné školy v okrese Detva a jednu vo Zvolene plánuje kraj administratívne spojiť do jedného nového právneho celku. Budú to Spojená škola a gymnázium, súčasťou sa týmto zlúčením stane aj elokované pracovisko vo Zvolene. Vznikne tak väčšia a komplexnejšia inštitúcia a na život študentov to podľa BBSK nebude mať žiadny vplyv.



Zastupiteľstvo BBSK na svojom marcovom rokovaní schválilo, že kraj administratívne spojí svojich 29 stredných škôl do 13 nových celkov. Od septembra 2025 tak bude zriaďovať 41 škôl. Týmto krokom chce šetriť na manažmente. Lunter podotkol, že cieľom je na všetkých krajských stredných školách ušetriť tri milióny eur.