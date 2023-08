Gymnázium v Námestove získalo dotáciu na debarierizáciu

Námestovo 2. augusta (TASR) - Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove je prvou školou v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK), ktorá získala dotáciu z plánu obnovy na debarierizáciu. Do výzvy sa doteraz zapojilo deväť stredných škôl, ďalšie svoje projektové zámery pripravujú. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



"Existujúca architektonická debarierizácia je nepostačujúca, resp. zastaralá. Nespĺňa požadované parametre a normy v zmysle platnej legislatívy. Neumožňuje komplexnú dostupnosť žiakom s obmedzenou mobilitou," vysvetlila Lacová.



Schválená celková hodnota projektu je 129.178 eur. Hovorkyňa dodala, že hlavným cieľom projektu je zabezpečiť bezproblémovú fyzickú dostupnosť vzdelávania v školských priestoroch gymnázia pre čo najväčší počet žiakov so zdravotným znevýhodnením. "So stavebnými úpravami sa už začalo, hotové by mali byť do konca roka," uviedla.