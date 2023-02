Gymnázium v Novej Bani opäť zvyšuje počty žiakov

Nová Baňa 15. februára (TASR) – Zvýšenie počtu žiakov takmer o polovicu a stabilizáciu priniesol Gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani záchranný plán, ktorý mu pred tromi rokmi ponúkol zriaďovateľ, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). V tom čase škole výrazne poklesol počet žiakov a dokonca hrozilo jej zatvorenie.



"Podnet na záchranu gymnázia sme dali v roku 2020, keď sme školu podporili a napriek vtedajšiemu nízkemu záujmu sme sa rozhodli normatív na prijatie prvákov neznížiť, práve naopak. A kým v roku 2020 na gymnáziu študovalo 63 detí, v aktuálnom školskom roku je ich 96, z toho len v prvom ročníku 29," povedal počas verejného podujatia s názvom Jeden deň gymnazistom predseda BBSK Ondrej Lunter.



"Keď som pred piatimi rokmi nastupovala do funkcie riaditeľky školy, bola situácia veľmi zlá, ale nestrácala som nádej. Vyjadrila som sa, že školu dokážeme stabilizovať, no musíme sa spojiť všetci, mesto, okres, rodičia, verejnosť, bývalí i súčasní žiaci a kolegovia. Musíme spolu komunikovať a presvedčiť rodičov a žiakov končiacich ročníkov základných škôl, že táto škola má nielen minulosť, ale aj súčasnosť a budúcnosť," povedala riaditeľka gymnázia Renáta Juhásová.



Kroky, ktoré škola podnikla, sa ukázali ako úspešné a v decembri minulého roka oficiálne aj uznesením krajského zastupiteľstva poslanci túto školu vyňali spomedzi tých, ktoré sa ocitli v pláne záchrany.



"Školstvo je pre nás aj v tomto volebnom období prioritou a to nielen z pohľadu investícií do rekonštrukcií budov a vybavenia škôl, na ktoré máme v rozpočte kraja tento rok 4,7 milióna eur, ale tiež rozvoja vzdelávania a potenciálu mladých ľudí prostredníctvom našich ďalších projektov. Už dnes máme v našom kraji osem škôl, pre ktoré sme získali viac ako 32 miliónov eur v rámci Catching-Up Regions na modernizáciu a skvalitnenie ich priestorov a vyučovacieho procesu. V šiestich ďalších školách máme vypracované rozvojové projekty, ktoré môžu zásadným spôsobom zmeniť budúcnosť školstva v našom kraji a našich detí, sú to projekty za viac ako 25 miliónov eur, o ktoré sa chceme uchádzať v rámci aktuálneho programového obdobia eurofondov," doplnil Lunter.