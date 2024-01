Gynekológia v detvianskej poliklinike ukončila prevádzku,odišiel lekár

Zvolen 2. januára (TASR) - Gynekologická ambulancia zvolenskej nemocnice v Detve pre odchod lekára ukončila svoju činnosť. TASR to potvrdila Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Ako dodala, gynekológia v budove detvianskej polikliniky k 31. decembru minulého roka skončila. Podľa nej všetky pacientky môžu prejsť do zvolenskej ambulancie. "Lekára sa napriek úsiliu nemocnice a mesta nepodarilo nahradiť iným," objasnila. Podotkla, že gynekológ mal pod Poľanou približne 300 pacientiek.



Nová ambulancia zvolenskej nemocnice v Detve začala fungovať koncom februára 2022. Ženy tak mali komplexnú ambulantnú starostlivosť. "Pridanou hodnotou bude jej prepojenie s gynekologicko-pôrodníckym oddelením vo zvolenskej nemocnici. Prinesie to zrýchlenie plánovania a prípravy na operačný zákrok, manažmentu gravidity a následného pôrodu," povedal pred otvorením primár Andrej Jenčo.



Vlani v lete pozastavila svoju činnosť v Detve aj krajská pediatrická ambulancia, ktorú otvoril v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Ordinovala v nej detská lekárka Janka Wrede. Činnosť ambulancie však musel kraj dočasne pozastaviť pre vážne zdravotné dôvody lekárky. Do Detvy tak hľadali nového pediatra. "V krajskej pediatrickej ambulancii v Detve od novembra minulého roka ordinuje Kristína Vagáňová. Lekárska starostlivosť pre deti je tak zabezpečená," objasnila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.