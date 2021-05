Gynekologicko-pôrodnícka klinika ÚVN má nový 3D/4D ultrazvuk

Ružomberok 10. mája (TASR) – Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku zakúpila pre gynekologicko-pôrodnícku kliniku nový 3D/4D ultrazvuk. Prístroj umožňuje posunúť diagnostiku z druhého trimestra tehotenstva do obdobia prvého trimestra. Už v 11. až 12. týždni tehotenstva tak lekári vedia zhodnotiť základnú morfológia srdca a diagnostikovať niektoré vrodené poruchy plodu, ako je napríklad Downov syndróm. Nemocnica o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.



"Vďaka novénu ultrazvuku vieme včas oboznámiť matku s vrodenou poruchou plodu. Vieme mamičke povedať, či je alebo nie je zlučiteľná zo životom, či je to operovateľné a dávame tak matke možnosť sa rozhodnúť, čo s tehotnosťou ďalej. Môže sa rozhodnúť, či podstúpi prerušenie gravidity alebo sa rozhodne donosiť bábätko. Ak sa rozhodne pre donosenie, vieme plod ďalej lepšie manažovať," vysvetlil prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky ÚVN Juraj Ondrejka.



Nový prístroj nezobrazuje len povrch telíčka, ale dokáže vidieť aj dovnútra. "Tento ultrazvuk už dokáže čiastočne sekvenovať na spôsob CT alebo MRI. Nedokáže si zosnímať celé telíčko, ale keď vidím oblasť, ktorá sa mi nezdá, viem si to do stroja uložiť a následne s tým ďalej pracovať. Stroj dokáže otáčať roviny, ale aj odfiltrovať isté časti," povedal prednosta.



Prínos nového prístroja vidia lekári aj v diagnostike gynekologických ochorení, ako napríklad nádory malej panvy. "V diagnostike sa začína preferovať morfológia tumoru – presná sonograficky diagnostikovateľná štruktúra. A to tento prístroj umožňuje," dodal Ondrejka.



Ultrazvuková technológia, ktorá nahradila desaťročný prístroj, prináša pre budúcich rodičov okrem kvalitnej diagnostiky aj možnosť prvého 4D vizuálneho kontaktu s ešte nenarodeným dieťatkom. Cez príjmovú ambulanciu sa matky budú môcť objednať na vyšetrenie od 1. júna 2021.