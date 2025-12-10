< sekcia Regióny
Gynekologicko-pôrodnícke i detské oddelenia v Leviciach presťahovali
Nepretržitý prístup do nových priestorov je zabezpečený cez urgentný príjem.
Autor TASR
Levice 10. decembra (TASR) - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, neonatologické a pediatrické oddelenie Nemocnice Agel Levice sa definitívne presťahovali do nových zmodernizovaných priestorov. Nachádzajú sa na štvrtom a piatom poschodí v nemocničnom pavilóne B. Koncentrácia gynekologicko-pôrodníckej, pediatrickej a neonatologickej starostlivosti do jedného pavilónu podľa slov riaditeľa nemocnice Jána Belanského zlepšuje prepojenie odborných tímov, logistiku a orientáciu pacientov.
Nepretržitý prístup do nových priestorov je zabezpečený cez urgentný príjem. Zo zadnej časti nemocnice, z parkoviska vo dvore, je potrebné smerom dolu do areálu nemocnice zabočiť do vchodu vpravo. Spodným vstupom do nemocnice sa návštevníci na oddelenia dostanú okolo pavilónu D cez areál nemocnice po vyznačených trasách smerom k poliklinike. Pri budove sa nachádza vchod do pavilónu B.
