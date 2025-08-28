Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Regióny

H. Beňadik sa usiluje o obnovu pôvodného ramena Hrona

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

WWF Slovensko v spolupráci s obcou a ďalšími partnermi tiež realizuje finančnú zbierku cez darovaciu stránku na obnovu ramena Hrona, ktoré kedysi tieklo pri miestnej časti Sihoť.

Autor TASR
Hronský Beňadik 28. augusta (TASR) - Šiestym dňom a zastávkou v Hronskom Beňadiku, kde bolo približne pred dvomi rokmi vyhlásené chránené riečne územie, vo štvrtok pokračovalo desaťdňové putovanie ochranárov za obnovu rieky Hron. Iniciatíva „Za živú rieku Hron“ začala v sobotu (23. 8.) a po viac ako 300-kilometrovej trase skončí v nedeľu (31. 8.) na sútoku Hrona s Dunajom.

„V Hronskom Beňadiku, podobne ako na ďalších miestach na Hrone, mala stáť malá vodná elektráreň (MVE). Podarilo sa ju vďaka miestnym ľuďom a spolupráci zastaviť,“ poznamenala Martina Paulíková z WWF Slovensko, ktorá spolu s ďalšími aktivistami putovanie organizuje.

Dodala, že Hronský Beňadik sa stal vôbec prvou obcou na Slovensku, ktorá vyhlásila chránené riečne územie - Beňadické alúvium Hrona. Územie zahŕňa takmer päť kilometrov rieky medzi Beňadikom a Kozárovcami a je domovom vzácnych druhov rýb, obojživelníkov, vtákov a brehových porastov. „V rámci tejto iniciatívy WWF Slovakia podpísala zmluvu s obcou o spolupráci, na základe ktorej sa napríklad čistia brehy, pomáhame pri nejakej starostlivosti. Na jeseň sa budú vysádzať stromy,“ poznamenala Paulíková.

WWF Slovensko v spolupráci s obcou a ďalšími partnermi tiež realizuje finančnú zbierku cez darovaciu stránku na obnovu ramena Hrona, ktoré kedysi tieklo pri miestnej časti Sihoť. Rameno ešte v 50. rokoch minulého storočia „žilo“ a pri jeho ústí bola dokonca kompa alebo brod. Neskôr však bolo kvôli výstavbe a reguláciám od rieky odrezané.

Starosta Hronského Beňadiku Imrich Rajčok považuje spoluprácu obce s ochranármi za veľký prínos. „Začalo to bojom proti výstavbe MVE, ktorý sme vyhrali. Následne sme sa v spolupráci s WWF Slovensko rozhodli chrániť rieku cez štatút obecného chráneného územia,“ poznamenal s tým, že územie je otvorené pre verejnosť - vodákov, rybárov a obyvateľov, ale zároveň je tu zastavená výstavba a zakázané prehradenie toku.

Cieľom desaťdňového putovania po rieke Hron, ktoré spojilo ochranárov, vodákov, rybárov, ale aj samosprávy a miestnych obyvateľov, je upriamiť pozornosť na potrebu obnovy slovenských riek a ukázať, že riešenia existujú. Organizátori poukazujú na to, že Hron v minulosti výrazne poznačili regulácie a prehradenia, ktoré pripravili rieku o desiatky kilometrov pôvodnej dĺžky, zničili jej prirodzené ramená a oslabili schopnosť zásobovať krajinu vodou. Napriek tomu tu však podľa nich ešte stále možno nájsť prírodne cenné úseky, ktoré si zaslúžia zachovanie.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb