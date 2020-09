H. Lefantovce: Obec podľa povestí dostala svoje meno po bielom slonovi

Obec Horné Lefantovce leží na úpätí tribečského pohoria severozápadne od Nitry. V minulosti šlo o významné sídlo, o čom svedčí fakt, že sa tam dodnes zachovali tri kaštiele a zvyšky panskej kúrie. Záznam o miestnom kostole navyše patrí k najstarším dokladom o katolíckom chráme na Slovensku. Na snímke pohľad na obec Hormé Lefantovce 11. septembra 2020. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Obec stavia kanalizáciu, pripravuje opravu školy a výstavbu bytov

Aktivisti zachraňujú posledný objekt patriaci rodu Lefantovských

Horné Lefantovce 12. septembra (TASR) – Obec Horné Lefantovce leží na úpätí tribečského pohoria, severozápadne od Nitry. V minulosti šlo o významné sídlo, o čom svedčí fakt, že sa tam dodnes zachovali tri kaštiele a zvyšky panskej kúrie. Záznam o miestnom kostole navyše patrí k najstarším dokladom o katolíckom chráme na Slovensku.Prvá písomná zmienka o Horných Lefantovciach pochádza z roku 1113, keď sa spomína v Zoborskej listine ako villa Elefanth. Podľa historika Jána Hunku je však história obce oveľa staršia. Ako konštatuje v knihe o Horných Lefantovciach, obec označená v Zoborskej listine termínom villa musela byť už v roku 1113 rozvinutou sídelnou jednotkou.Komu obec pri založení patrila, dnes nie je známe. Kolujú však o tom romantické povesti, v ktorej vystupuje rod Lefantovských.hovorí starosta obce Martin Cibula.Podľa Hunku však ide skôr o povesti, pretože rod Lefantovských, označovaných pôvodne ako Elefantiovci či Elefánthi, sa začína v písomných prameňoch spomínať až od polovice 13. storočia. V tom čase už boli Lefantovce, ktoré sa ešte nedelili na Horné a Dolné, významným strediskom. V roku 1218 sa tu už spomína aj chrám svätého Martina.pripomína Hunka.Po Elefántiovcoch zostal dodnes v obci objekt kaštieľa, ktorý mal však v čase svojho vzniku v 13. storočí podobu vodného hradu.povedal Cibula.Ako pripomenul, okrem renesančného kaštieľa sú v obci ešte ďalšie dva a tiež bývalá panská kúria.doplnil Cibula.Obec Horné Lefantovce v Nitrianskom okrese má v súčasnosti 880 obyvateľov. Podľa starostu Martina Cibulu ich momentálne najviac trápi nedobudovaná kanalizácia a vodovod.Obec na vybudovanie kompletnej infraštruktúry nemá dostatok vlastných zdrojov, preto sa musí spoliehať predovšetkým na dotácie a granty.skonštatoval Cibula.Ďalšou dôležitou úlohou, pred ktorou v súčasnosti obec stojí, je podľa starostu rekonštrukcia školy. Dnes funguje ako malotriedka, ktorú navštevuje 16 detí.povedal Cibula.Obec okrem toho pracuje aj na projekte výstavby nájomných bytov. Počas troch až štyroch rokov by mali v Horných Lefantovciach vyrásť domy, v ktorých bude 24 bytových jednotiek, najskôr tam však obec musí doriešiť problémy s elektrickou prípojkou. Financie na výstavbu chce obec získať predovšetkým zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Celkové náklady by mali dosiahnuť sumu 1,5 milióna eur.dodal Cibula.Posledným stavebným objektom, ktorý v Horných Lefantovciach zostal po šľachtickom rode, ktorý dal obci meno, je bývalá baroková kúria. V súčasnosti je v zlom technickom stave a zvonku pripomína skôr ruinu. Miestni aktivisti sa však snažia vrátiť tejto vzácnej stavebnej pamiatke opäť život.Ako pripomína predseda občianskeho združenia (OZ) Lefantovský malý kaštieľ Peter Hudák, posledným potomkom zakladateľov obce bola Judita Lefantovská. Práve ona s manželom dala v 17. storočí vybudovať kúriu, ktorú miestni volajú Malý kaštieľ.zdôraznil Hudák.Združenie vzniklo v roku 2019. Jeho snahou je kúriu postupne obnoviť.vysvetlil Hudák. Ako však dodal, obnova kúrie bude beh na dlhú trať a rekonštrukcia celého objektu môže trvať desať až 25 rokov. „Ide o barokový objekt s renesančnou časťou. Je to hodnotná architektúra a mňa by mrzelo, keby takýtoskonštatoval.Združeniu sa už v priebehu minulého roka podarilo vykonať na záchranu kúrie prvé kroky. Realizoval sa tu architektonicko-historický výskum i komplexné zameranie objektu pre projektovú prípravu. Spracovalo sa statické zabezpečenie murív, návrh sanácie a podarilo sa vybudovať dočasné zastrešenie kúrie i stabilizáciu obvodového muriva.zhodnotil Hudák.Už dnes si je možno v čase od mája do júna dohodnúť individuálnu návštevu objektu Kúrie. Dajú sa tu vidieť fragmenty renesančných a barokových omietok, dve barokové okná, štuková výzdoba i kúsky murív z renesančného obdobia, z čias, keď sa objekt začal zakladať. Návštevníci sa môžu niečo dozvedieť aj o celkovom vývoji pamiatky. Občianske združenie sa snaží organizovať aj jednorazové podujatia. Jedno z nich sa koná práve v sobotu 12. septembra.dodal Hudák.