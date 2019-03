Zrážka kamiónu a dodávky pri Hontianskych Nemciach má obeť

Nehodu neprežil 60-ročný občan Českej republiky.

Hontianske Nemce 27. marca (TASR) - Tragická dopravná nehoda sa stala v stredu krátko po polnoci na ceste I/66 za obcou Hontianske Nemce v okrese Krupina. Došlo tam k čelnej zrážke dodávky s kamiónom. Vodič dodávky, 60-ročný občan Českej republiky, nehodu neprežil.



"Podľa doterajšieho objasňovania k nehode došlo tak, že 43-ročný vodič, občan Poľskej republiky, viedol jazdnú súpravu v smere od Hontianskych Nemiec na obec Domaníky, pričom v pravotočivej zákrute v mieste, kde je to zakázané, prešiel do protismeru, pričom došlo k čelnej zrážke s dodávkou," priblížila nehodu banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. "Vodič kamióna prešiel do protismeru pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla," doplnila.



Vyšetrovateľ začal v súvislosti s tragickou nehodou trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu usmrtenia. Presná príčina dopravnej nehody, ako aj miera jej zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Na mieste boli prítomní aj znalci z odboru dopravy a z odboru zdravotníctva.