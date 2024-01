Habánik: Bezpečnostné riziká na Trenčianskej univerzite nepodceňujeme

Trenčín 11. januára (TASR) - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne má nainštalovaný bezpečnostný kamerový systém, monitorujúci nielen vnútorné priestory, ale aj vonkajšie univerzitné plochy ako parkoviská, športoviská a oddychové zóny. TASR o tom informoval rektor TnUAD Jozef Habánik.



"Každá budova univerzity má počas prevádzky zabezpečenú službu vrátnika a v troch budovách je nepretržitá 24-hodinová služba vrátnice. Bezpečnostný kamerový systém je prepojený na vrátnice a externe aj na informatika, a tak je zabezpečený monitoring osôb vstupujúcich do budovy. Tieto opatrenia sú na univerzite zavedené dlhodobo a nesúvisia s tragickou udalosťou v Prahe," pripomenul rektor.



Na univerzite podľa neho doteraz nezaznamenali bezpečnostné incidenty podobné tomu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe alebo incidentom, ktoré sa stali na niektorých stredných školách na Slovensku.



"To však neznamená, že nemôžeme v budúcnosti niečomu podobnému čeliť, obzvlášť keď viacero našich univerzitných pracovísk má študentov a zamestnancov z multikultúrneho prostredia a univerzita sa každým rokom viac otvára do zahraničia a internacionalizuje sa," zdôraznil Habánik.



Momentálne na univerzite funguje viacero domácich a zahraničných vedeckých programov, ktoré sa venujú technickým novinkám (systém detekcie dronov na Fakulte špeciálnej techniky) a ďalším projektom, ktoré môžu v súvislosti s vojnovými konfliktmi vytvárať rôzne bezpečnostné riziká.



"Nechceme túto situáciu brať na ľahkú váhu, bezpečnosti našich študentov a zamestnancov sa dlhodobo venujeme. Ku kamerovému systému sme pridali prístupový systém na zamestnanecké a študentské karty, ktorý postupne zavádzame do všetkých univerzitných objektov. Zvažujeme tiež možnosť zavedenia bezpečnostnej služby," doplnil rektor s tým, že ak štát príde s projektom bezpečnostného auditu na školách, univerzita sa do neho určite zapojí.