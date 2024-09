Hackathon je zameraný na návrh rozvojového portálu Košického kraja

Košice 23. septembra (TASR) – Inovatívny rozvojový portál Košického samosprávneho kraja (KSK) je témou hackathonu, ktorý sa v pondelok a utorok (24. 9.) koná v Košiciach. Navrhnutie portálu pre poskytovanie užitočných informácií pre investorov a organizácie regionálneho rozvoja je úlohou pre tímy zložené z IT špecialistov, dizajnérov, produktových manažérov a nadšencov moderných technológií.



Ide v poradí o 11. hackathon z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré ho organizuje v rámci projektu Hacknime.to. Akcia je súčasťou programu inovačno-technického festivalu SlovakiaTech 2024.



Ministerstvo informovalo, že hackathon s názvom Regionálny rozvojový portál je príležitosťou pre talentovaných ľudí, ktorí sa môžu zapojiť do digitalizácie verejnej správy a priniesť rôzne inovatívne riešenia.



Nový interaktívny nástroj by sa mal stať súčasťou rozhodovacích procesov a spracovania dát. Dopyt po ňom vznikol v KSK na základe projektových príprav. Rozvoj IT technológií totiž priniesol niekoľkonásobné zvýšenie množstva dát, s ktorými musia zamestnanci Úradu KSK pracovať. "Analyzovanie a vyhodnocovanie rôznych scenárov je časovo aj finančne náročný proces, ktorý je však možné pri správnom nastavení optimalizovať a otvára tiež nové možnosti," uviedol rezort. Od interaktívneho nástroja sa očakáva zlepšenie najmä pri analýze investičného potenciálu v regióne, prístupe ku komplexným sektorovým informáciám a dátam či v prístupe k strategickým dokumentom kraja.



"Inovácie sa začínajú odvážnymi nápadmi a práve hackathony sú priestorom, kde sa tieto nápady menia na skutočné riešenia. Vytvorením regionálneho rozvojového portálu dávame šancu talentom z Košíc, ale aj z celého Slovenska priniesť inovatívne a zaujímavé riešenia, ktoré budú mať reálny pozitívny dosah na život v regióne," skonštatoval štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.