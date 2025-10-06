< sekcia Regióny
Hackaton v Bratislave prinesie tému ako naučiť každého pracovať s AI
DigiEduHack Slovakia 2025 sa uskutoční v polovici novembra tohto roka v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Študenti pedagogiky, učitelia či inovátori v oblasti digitálneho vzdelávania sa môžu zapojiť do prvého ročníka AI hackatonu v Bratislave. Jeho hlavnou témou je ako naučiť každého pracovať s umelou inteligenciou (AI). Ministerstvo školstva ho organizuje spoločne s Európskou komisiou. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že registrácia je otvorená do 20. októbra.
DigiEduHack Slovakia 2025 sa uskutoční v polovici novembra tohto roka v Bratislave. „Cieľom hackatonu je nájsť praktické a realizovateľné riešenia, ako môže AI prirodzene fungovať v školách aj v domácnostiach. Tímy môžu vytvoriť vzdelávacie moduly, hry, platformy alebo aplikácie, ktoré podporia kritické myslenie, inklúziu a zodpovedné využívanie AI,“ priblížil rezort.
Ako podotkol, účastníci budú súťažiť o finančné ceny. Najlepší tím podľa neho získa možnosť reprezentovať Slovensko v európskom kole DigiEduHack. Hackaton je zároveň priestorom na získanie cenných kontaktov aj šance zviditeľniť svoje nápady na európskej úrovni.
DigiEduHack je iniciatíva Európskej únie. Od roku 2019 prepája študentov, učiteľov, inovátorov a tvorcov politík s cieľom podporiť digitálne vzdelávanie a rozvoj AI kompetencií. Do iniciatívy sa už zapojilo takmer desaťtisíc účastníkov, vďaka čomu sa DigiEduHack stal jednou z najväčších platforiem pre inovácie v oblasti vzdelávania.
Ministerstvo dodalo, že podujatie bude prebiehať v slovenčine. Prihlasovací formulár je však dostupný v angličtine.
