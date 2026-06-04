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Hádka dvoch mužov sa skončila útokom mačetou
Na miesto boli vyslané policajtky zo Šale, ktoré dorazili spoločne s hliadkou mestskej polície.
Autor TASR
Šaľa 4. júna (TASR) - Šalianski policajti zasahovali pri konflikte dvoch mužov, ktorý vyvrcholil napadnutím mačetou. Na Ulici SNP v Šali podozrivý 33-ročný muž po predchádzajúcom slovnom konflikte najskôr fyzicky napadol 51-ročného muža. Následne ho mačetou, ktorú mal pri sebe, zasiahol do oblasti tváre a spôsobil mu rozsiahle zranenia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Na miesto boli vyslané policajtky zo Šale, ktoré dorazili spoločne s hliadkou mestskej polície. Príslušníci mestskej polície podozrivému mužovi založili putá. Policajtky zranenému mužovi podali neodkladnú prvú pomoc. Zraneného sa im podarilo udržať pri vedomí až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci. Následne zabezpečili miesto činu a zaistili útočníkovu zbraň.
Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol 33-ročnému mužovi obvinenie za zločin ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Sudca pre prípravné konanie vzal obvineného do väzby. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.
Na miesto boli vyslané policajtky zo Šale, ktoré dorazili spoločne s hliadkou mestskej polície. Príslušníci mestskej polície podozrivému mužovi založili putá. Policajtky zranenému mužovi podali neodkladnú prvú pomoc. Zraneného sa im podarilo udržať pri vedomí až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci. Následne zabezpečili miesto činu a zaistili útočníkovu zbraň.
Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol 33-ročnému mužovi obvinenie za zločin ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Sudca pre prípravné konanie vzal obvineného do väzby. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.