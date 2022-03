DOBIL HO NA SMRŤ: Hádka medzi dvoma mužmi sa skončila úmrtím

Spišská Nová Ves 17. marca (TASR) - Pravdepodobne alkohol bol podľa polície príčinou tragédie, ktorá sa cez víkend stala v jednom zo spišskonovoveských bytov. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová s tým, že k výmene názorov medzi dvoma mužmi došlo v sobotu (12. 3.) v nočných hodinách.



„Po hádke jeden z nich, 29-ročný muž, fyzicky napadol druhého 51-ročného muža. Ten ostal s viditeľnými zraneniami na tvári bezvládne ležať na zemi,“ priblížila.



Agresor však v úderoch do oblasti tváre pokračoval ďalej, niekoľkokrát muža zdvihol a opätovne hodil na posteľ. Nakoniec ho nechal bez poskytnutia pomoci či kontaktovania záchrannej služby ležať bezvládne na posteli a odišiel. Krátko po polnoci však 51-ročný muž po incidente zomrel.



„Políciu o udalosti informovala posádka rýchlej záchrannej služby. Policajti krátko na to obmedzili na osobnej slobode tri osoby, dvoch mužov a jednu ženu, ktorých zároveň podrobili dychovej skúške. U všetkých bola pozitívna, pričom nameraná hladina alkoholu sa pohybovala od 1,8 až takmer do troch promile,“ priblížila Ivanová. Po vykonaní potrebných procesných úkonov všetky osoby zo zadržania prepustili.



Obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie a bolo nariadené vykonanie pitvy. Jej výsledky potvrdili, že muž zomrel na následky zranení, ktoré utrpel pri fyzickom útoku. „Po zhromaždení a vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi obvinil 29-ročného útočníka z trestného činu zabitia,“ doplnila hovorkyňa s tým, že spišskonovoveský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. Za spáchaný skutok mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.