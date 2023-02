Hádzanárska hala v Košiciach si vyžiadala investíciu 231.000 eur

Košice 10. februára (TASR) - Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša vo Všešportovom areáli v Košiciach si vyžiadala investíciu vo výške 231.00 eur. Po skončenej čiastkovej rekonštrukcii je opäť pripravená na ligové zápasy v hádzanej, florbale či futsale, ako aj pre amatérskych športovcov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



"V rámci rekonštrukčných prác sa opravili šatne, sprchy, chodba, verejné toalety a sociálne zariadenia pre verejnosť. Vymenili sa okná, inštaloval sa požiarny vodovod. Zároveň sa vynovil hlavný vstup do objektu vrátane podlahy a stropu," uvádza magistrát s tým, že rekonštrukciou prešli aj rozvody vody. Zabezpečili tiež nový mobiliár a čistiaci stroj na palubovku.



Celkové odhadované ročné prevádzkové náklady haly by mali dosahovať okolo 300.000 eur. Aj preto mesto do budúcnosti plánuje znížiť energetickú náročnosť objektu prostredníctvom zateplenia budovy tak, aby bola prevádzkyschopná aj po ekonomickej stránke. Komplexnej rekonštrukcii by ešte mala predchádzať architektonická súťaž, na základe ktorej pripravia projektovú dokumentáciu.



Hala prešla vlani v lete do rúk mesta. Takmer päť rokov ju malo v prenájme občianske združenie Crows. Mesto zmluvu vypovedalo, zdôvodňovalo to nedostatočnou starostlivosťou o nehnuteľnosť. "Hala bola aj napriek niektorým uskutočneným investíciám do vzduchotechniky a osvetlenia vo veľmi zlom až havarijnom stave," dodalo mesto. Správcom športoviska sa stal Bytový podnik mesta Košice, od tohto mesiaca je to oddelenie športu a mládeže magistrátu.