Hagyari bude na primátora Prešova kandidovať aj za hnutie Sme rodina

Prešov 27. augusta (TASR) - Niekdajší primátor Prešova a súčasný poslanec Prešovského samosprávneho kraja Pavel Hagyari pôjde do jesenných komunálnych volieb aj ako kandidát hnutia Sme rodina. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie NR SR Michaela Jurcová. Hagyari v júli oznámil, že sa o post primátora bude uchádzať ako nezávislý kandidát.



"S predsedom parlamentu (zároveň predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, pozn. TASR) nás spája dlhoročná odborná spolupráca a priateľstvo. Spoločná je aj filozofia vyrovnávania regionálnych rozdielov a dôraz na pomoc slabším skupinám v tejto ekonomicky zlej dobe," povedal Hagyari pre TASR s tým, že súčasne bude aj kandidátom strany Starostovia a nezávislí kandidáti.



"Keďže kandidujem spolu s ďalšími nezávislými poslancami, aj touto formou chceme aspoň čiastočne vykompenzovať diskrimináciu 'nezávislých' kandidátov pri voľbách do samosprávy," dodal.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra.