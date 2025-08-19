< sekcia Regióny
Zmodernizujú most ponad Blesovský potok v obci Hajná Nová Ves
Stavebno-technický stav mosta bol podľa diagnostiky klasifikovaný ako veľmi zlý.
Autor TASR
Hajná Nová Ves 19. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) začína s modernizáciou takmer 90-ročného krajského mosta na ceste III/1736 v obci Hajná Nová Ves v Topoľčianskom okrese. Ako informoval, premostenie cez Blesovský potok čaká úplná prestavba.
Modernizácia sa začne vo štvrtok 21. augusta búracími prácami, ktoré začnú odfrézovaním asfaltu a asanáciou nosnej konštrukcie. Následne dôjde k celkovej demolácii mostného objektu, vrátane spodnej stavby. „Pôvodný most postupne nahradí nový so železobetónovou konštrukciou. Na bočných stranách budú vyhotovené železobetónové rímsy, pričom jedna z nich bude slúžiť aj ako chodník. Navyše, jeho povrch bude upravený protišmykovou úpravou. Pred a za mostom budú inštalované nové uličné vpusty,“ priblížil predseda NSK Branislav Becík.
Stavebno-technický stav mosta bol podľa diagnostiky klasifikovaný ako veľmi zlý. „Postavený bol ešte v roku 1936. Po zhodnotení jeho technického stavu je zrejmé, že nutne potrebuje obnovu. Naším cieľom je, aby nový mostný objekt bol bezpečný, moderný a zodpovedal súčasným nárokom na dopravu,“ skonštatovala Karina Olejárová z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Nitriansky samosprávny kraj zaplatí za prestavbu mosta takmer 300.000 eur. Jeho rekonštrukcia sa bude realizovať počas úplnej uzávery. Doprava bude vedená po obchádzkových trasách, pričom osobné vozidlá budú presmerované na miestne komunikácie, no nákladná doprava bude mať prejazd obcou zakázaný. Autobusová doprava bude odklonená na najbližšiu obchádzkovú trasu, jej cestovný poriadok sa meniť nebude.
