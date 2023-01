Halič otvoril v obci ambulanciu pre dospelých

Halič 11. januára (TASR) – V obci Halič v okrese Lučenec v stredu slávnostne otvorili novú ambulanciu pre dospelých, ktorú v spolupráci s miestnou samosprávou zriadil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Ordinovať tu bude nová lekárka, ambulancia prijíma nových pacientov bez čakania. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Spolupráca kraja s obcou Halič má podľa BBSK zabezpečiť približne 8000 obyvateľom mikroregiónu Novohradské podzámčie kontinuitu v poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých. Do vybavenia ambulancie investoval kraj 11.500 eur, s rekonštrukciou priestorov pomohla miestna samospráva.



"Teším sa na spoluprácu a poviem, že mám v sebe vnútorný záväzok, svoje doterajšie schopnosti a skúsenosti zúročiť v primárnej ambulantnej sfére. Aby to, čo sa dá vyliečiť v ambulancii, sa aj podarilo, a pacienti nekončili zbytočne v nemocniciach. Veľký fokus mám aj na prevenciu ochorení, aby sme k liečbe vôbec nemuseli pristúpiť," uviedla lekárka Vladimíra Lang, ktorá do ambulantného sektora prišla po rokoch práce na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku i v zahraničí.



V Haliči v minulosti pôsobili dvaja lekári pre dospelých, ktorých navštevovali aj obyvatelia okolitých obcí. V ostatných rokoch však starostlivosť o pacientov zabezpečovala len jedna lekárka so 45-ročnou praxou. "Teším sa, že vďaka spolupráci vyššieho územného celku a obce sa podarilo po pätnástich rokoch obsadiť miesto druhého lekára pre dospelých v tomto regióne," skonštatoval starosta obce Halič Alexander Udvardy.



Ambulancia pre dospelých v Haliči je v poradí štvrtou ambulanciou založenou BBSK, projekt krajských ambulancií spustil kraj v roku 2019. Pod jeho gesciou doposiaľ funguje detská a pľúcna ambulancia v Detve a kardiologická ambulancia vo Veľkom Krtíši.



"Aj keď to nie je naša primárna kompetencia, vidíme, ako táto i predošlé vlády k problematike ambulantnej starostlivosti pristupujú. Ambulantných lekárov ubúda a tí, ktorí ordinujú, sú mnohí v dôchodkovom veku, konkrétne v našom kraji viac ako 30 percent všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast je vo veku nad 65 rokov," skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.