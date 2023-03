Halič na revitalizáciu vnútrobloku získal takmer 218.000 eur

Halič 8. marca (TASR) - Obec Halič v okrese Lučenec získala na revitalizáciu vnútrobloku medzi bytovkami na Školskej a Družstevnej ulici dotáciu takmer 218.000 eur. Pribudnúť by tam mali ihriská i oddychová zóna. Pre TASR to uviedol starosta obce Alexander Udvardy.



Samospráva v rámci projektu počíta s komplexnou revitalizáciou vnútroblokovej plochy, zámerom je vytvoriť nový oddychovo-rekreačný priestor pre všetky vekové kategórie. Pribudnúť by tam malo detské i workoutové ihrisko, oddychová zóna pre seniorov či nová zeleň, v lokalite plánujú využiť aj vodozádržné opatrenia. "Z jedného bytového domu sa budú zachytávať zrážkové vody do nádrží. Pribudne aj ohnisko s posedením či ekologické parkovacie miesta s použitím zatrávňovacích rohoží," dodal starosta.



Na realizáciu projektu získala obec dotáciu vo výške takmer 218.000 eur. Samospráva už má vysúťaženého aj dodávateľa stavebných prác, aktuálne čaká na výsledok kontroly verejného obstarávania. Žiadosť o dotáciu predkladala obec ešte v roku 2021, obáva sa preto vplyvu zdražovania v stavebníctve z uplynulého obdobia. "Ten príspevok, ako nám bol schválený, by určite nepostačoval na súčasné ceny. Verím, že bude možné požiadať o zvýšenie," skonštatoval Udvardy.



Obec Halič s viac ako 1600 obyvateľmi patrí k najväčším obciam Novohradu. Šesťbytové a osembytové domy na Školskej a Družstevnej ulici boli podľa starostu postavené v druhej polovici minulého storočia, keď výraznejšie vzrástol počet obyvateľov obce. Príčinou bolo i prisťahovanie sa ľudí, ktorí boli pre zalesňovanie vysťahovaní z obcí v Podpoľaní či z okolia Málinca pre výstavbu vodnej nádrže.