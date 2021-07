Obecné múzeum v Haliči má byť dokončené do októbra budúceho roka

Halič 21. júla (TASR) – Prestavba budovy bývalej materskej školy na obecné múzeum v Haliči v okrese Lučenec by mala byť dokončená do októbra budúceho roka. Ako pre TASR uviedol starosta obce Alexander Udvardy, múzeum bude približovať históriu Haliče i osobnosť na Slovensku málo známeho maliara Teodora Kosztku-Csontváryho.



„Vyhlásili sme výzvu na stavebné práce, objekt bývalej materskej školy prejde komplexnou rekonštrukciou. Okrem múzea má vzniknúť i kaviareň a ďalšie priestory na tvorivé dielne workshopy a iné aktivity,“ priblížil Udvardy a dodal, že na projekt získala obec financie z programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Predpokladaná hodnota prác na rekonštrukcii bývalej materskej školy na múzeum dosahuje podľa oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie takmer 500.000 eur.



Podľa slov starostu nie je Csontváry na Slovensku veľmi známy, celosvetovo je však uznávaným maliarom a jeho diela sú veľmi vysoko cenené. „Jeden z jeho obrazov sa nedávno predal za milión dolárov,“ poznamenal Udvardy s tým, že v obecnom múzeu v Haliči budú pravdepodobne vystavené len reprodukcie Csontváryho diel. Zrkadlový projekt a podobné múzeum sa nachádza aj v maďarskom meste Salgótarján, čo možno podľa Udvardyho využiť na vzájomnú spoluprácu.



Teodor Kosztka-Csontváry sa narodil v roku 1853 v Sabinove, do Haliče prišiel v 90. rokoch 19. storočia ako lekárnik. „Zaujímavé je, že začal tvoriť veľmi neskoro a za svojho života žiadny obraz nepredal,“ povedal Udvardy. Približne tretina Csontváryho obrazov neskôr ostala na povale lekárne v Haliči, kde ich zhodou náhod objavil mladý študent architektúry. V súčasnosti sa jeho obrazy nachádzajú v múzeu v maďarskom Pécsi a súkromných zbierkach.