Handlová a jej organizácie vlani predložili 45 projektov

Handlová 31. októbra (TASR) - Mesto Handlová a jeho organizácie v minulom roku predložili 45 projektových žiadostí. S 31 z nich boli i úspešní. Vyplýva to z informatívnej správy o projektoch za rok 2023, ktorú na svojom rokovaní vo štvrtok vzali na vedomie mestskí poslanci.



"Za celú evidenciu rokov bolo v minulom roku podaných historicky najviac žiadostí. Úspešnosť je vzhľadom na počet podaných projektov pomerne vysoká, ide o 68,8 percenta," uviedol vedúci oddelenia mestských projektov Peter Cagáň.



V roku 2022 bola úspešnosť projektov podľa neho na úrovni 95 percent, ale išlo o menej podaných žiadostí.



Medzi schválenými zámermi boli okrem žiadostí mesta i projekty škôl či neziskových organizácií zriadených mestom. "Najväčším a najprínosnejším projektom, kde bolo žiadateľom mesto Handlová, bolo riešenie migračných výziev. Do mesta na základe jednoduchej žiadosti v rámci podpory fastcare prišlo 85.000 eur. U ostatných žiadostí išlo o dotačné schémy, v rámci ktorých získali financie zariadenia sociálnych služieb, základné alebo materská škola (MŠ) či školské zariadenia," spomenul Cagáň.



Samospráva podľa neho v súčasnom období pracuje na viacerých projektových žiadostiach, ktoré súvisia so začiatkom nového programovacieho obdobia a vyhlásených nových výziev. "Jeden z najväčších projektov, v rámci ktorého už máme schválenú žiadosť a ešte nemáme podpísanú zmluvu, sa týka elektromobility v mestskej hromadnej doprave. Potom ide o vybudovanie autobusovej stanice a rekonštrukciu MŠ na Morovnianskej ceste," priblížil.



Rozpracovaný je i projekt handlovského banského skanzenu. "V tejto súvislosti sú ešte nejaké rokovanie a uvidíme, či sa do výzvy zapojíme my alebo nejaký iný subjekt," dodal vedúci oddelenia mestských projektov.