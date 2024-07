Handlová umiestni banské artefakty v rôznych častiach mesta

Handlová 25. júla (TASR) - Viac ako storočnú históriu ťažby uhlia v Handlovej budú pripomínať viaceré banské artefakty, ktoré rozmiestni samospráva v rôznych lokalitách mesta. V prvej etape v tomto roku osadí v rohu Námestia baníkov banskú lokomotívu a vagóniky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Banské artefakty mesto zakúpilo ešte v roku 2021, na tento účel vyčlenilo v mestskom rozpočte 20.000 eur. "V rámci prvej etapy mesto na námestí dočasne inštaluje banský vagón, ktorý bol vyzdobený pri príležitosti ukončenia ťažby uhlia v Handlovej v roku 2021. Bude pozvánkou na nadchádzajúce Regionálne oslavy Dňa baníkov, ktoré sa budú konať 30. a 31. augusta," uviedla Paulínyová.



Lokomotívy a vagóniky očistia členovia Handlovského baníckeho spolku od nánosov prachu a mastných škvŕn a natrú ich bezfarebným ochranným lakom. "Takto upravený banský artefakt s pozostatkami originálnej farby má zviditeľniť tvrdú banícku prácu a to, že tieto artefakty boli v skutočnej bani a odolávali banskému prostrediu. Boli vybraté z hlbín handlovského podzemia, kde sa v roku 1909 započala priemyselná ťažba uhlia," ozrejmila Paulínyová.



Na námestí pribudne banská lokomotíva BND 30, ktorú používali vo viacerých baniach dlhé roky. "Prišli v 50. rokoch 20. storočia a boli funkčné až do konca, boli to kvalitné stroje. Boli výkonné, akurát tá dymivosť bola niekedy väčšia. Bude pripomínať dlhoročnú ťažbu v Handlovej a my, čo sme na nich jazdili, si s radosťou zaspomíname," spomenul člen Handlovského baníckeho spolku Július Kuzmin.



Predseda baníckeho spolku Vladimír Podoba priblížil, že v meste okrem lokomotívy vystavia aj dva veľké 1500-litrové vozne. "Mesto zafinancovalo kúpu banských artefaktov, ktoré postupne chceme vkladať do našej krásnej Handlovej. Priestory sú už vybraté, takže v postupných etapách ich budeme rozmiestňovať," doplnil Podoba.



Záujmom mesta, ako aj baníckej obce je, aby si ľudia mohli tento artefakt pozrieť zblízka, odfotiť sa s ním a pomyselne sa tak dotknúť 112-ročnej histórie ťažby uhlia, ktorá bola v handlovskej bani ukončená. Niektoré časti lokomotívy z dôvodu bezpečnosti budú upravené, respektíve odinštalované, na námestí bude lokomotíva bez motora a iných vnútorných súčiastok.