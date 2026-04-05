Handlová bude hľadať nového správcu verejného osvetlenia
Autor TASR
Handlová 5. apríla (TASR) - Mesto Handlová bude hľadať novú firmu, ktorá bude zabezpečovať správu a údržbu verejného osvetlenia. Aktuálny dodávateľ služby mu doručil výpoveď zo zmluvného vzťahu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Výpoveď zo zmluvy na poskytovanie služby na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv verejného osvetlenia na území Handlovej doručila spoločnosť Symax mestu koncom februára. Zmluvu s ňou radnica podpísala koncom roka 2025 a podľa ustanovení zmluvného vzťahu je výpovedná lehota polroka od doručenia výpovede. Zmluvu uzatvorili strany na dobu určitú od 1. decembra 2025 do 28. februára 2027.
„Spoločnosť ako zmluvný partner mesta postupovala podľa ustanovení zmluvného vzťahu, v ktorých sa píše, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže jednostranne vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota šesť mesiacov začala plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede, t. j. 1. marca a zmluva bude ukončená v septembri,“ priblížila Paulínyová.
Mesto bude podľa nej hľadať nového dodávateľa služieb a v dohľadnej dobe vyhlási nové verejné obstarávanie na technický servis, údržbu, prevádzku a opravy verejného osvetlenia, verejného rozhlasu, vianočného osvetlenia, zariadení osvetlenia či rozvádzačov centrálnej mestskej zóny. Poskytovateľovi zmluvne zatiaľ platí za dodané služby 5000 eur mesačne.
„Pre obyvateľov sa v meste do uzavretia nového zmluvného vzťahu nič nemení, poruchy verejného osvetlenia môžu nahlásiť prostredníctvom formulára na webe mesta alebo na príslušné telefónne číslo. Poruchy mestského rozhlasu prijíma oddelenie marketingu mestského úradu,“ dodala hovorkyňa mesta.
