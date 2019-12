Handlová bude mať tichý ohňostroj, uctí si tak obete tragédií

Handlová 30. decembra (TASR) - Mesto Handlová bude mať tento rok tichý ohňostroj. Uctí si tak obete tragédií, ktoré sa udiali koncom tohto roka. Handlovčanov žiada, aby rovnako nepoužívali hlučnú pyrotechniku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Ohňostroj bez akustických efektov v Handlovej použijú 31. decembra z dôvodu úcty k obetiam trojice tragédií z konca tohto roka. "Ide o dopravnú nehodu pri Kolíňanoch, kde 13. novembra vyhaslo 12 životov a desiatky ľudí sa zranili. V ten istý deň si záchrana psov v Revúcej vyžiadala tri obete. Rovnako si chceme uctiť obete prešovskej tragédie, kde 6. decembra vyhaslo sedem životov a ľudia prišli po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici o svoje obydlia," spresnila Paulínyová.



Mesto sa rozhodnutím o použití tichého ohňostroja podľa nej zároveň pridáva k iniciatívam smerujúcim k zníženiu hluku, ktorý škodí malým deťom, starším osobám a zvieratám. Rovnako ďakuje všetkým, ktorí budú mať pochopenie pre takéto rozhodnutie, respektíve ho budú nasledovať. "I keď platí všeobecne záväzné nariadenie, ktoré umožňuje používanie pyrotechniky počas silvestrovskej noci, obyvateľov žiadame, aby vymenili hlučnú pyrotechniku, ako sú petardy a delobuchy za iný, nehlučný spôsob vítania nového roka," ozrejmila.



Handlovčania o silvestrovský program neprídu. Dom kultúry mesta Handlová pozýva obyvateľov do svojich priestorov od 10.00 h na detský Silvester s bratmi Prndolínovcami, tradičný Silvester na námestí začne o 22.00 h s hudbou a tichým ohňostrojom.



"Samospráva sa rozhodla finančne podporiť i Handlovčanku Ruženku Rusnákovú, ktorá svoj profesijný život zasvätila pomoci druhým a bola jej diagnostikovaná amyotrofická laterálna skleróza. Časť sumy, pôvodne plánovanej na ohňostroj, zašleme Ruženke do vyhlásenej zbierky, ktorá je zverejnená aj na portáli www.ludialudom.sk," priblížila ďalej hovorkyňa mesta.



Mesto a obce handlovskej doliny Veľká Čausa, Malá Čausa, Lipník, Jalovec, Ráztočno a Chrenovec-Brusno boli podľa nej medzi prvými samosprávami na Slovensku, ktoré prispeli do zbierky pre Prešov. "Už 9. decembra zaslali časť výťažku z benefičnej Handlovskej kapustnice vo výške 2300 eur na účet prešovskej samosprávy pre deti z bytovky na Mukačevskej ulici zasiahnutej výbuchom plynu," dodala.