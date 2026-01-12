< sekcia Regióny
Handlová bude opatrovateľskú službu poskytovať i tento rok
Mesto v súčasnosti zamestnáva 25 opatrovateliek, ktoré poskytujú služby 92 klientom - obyvateľom Handlovej.
Autor TASR
Handlová 12. januára (TASR) - Mesto Handlová bude s poskytovaním opatrovateľskej služby svojim obyvateľom plynule pokračovať aj v tomto roku. Umožní mu to príspevok z národného projektu podpory opatrovateľskej služby, aktualizáciu zámeru projektu pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Informovala o tom vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu (MsÚ) v Handlovej Veronika Cagáňová.
„Výška príspevku sa má pohybovať na úrovni roku 2024, avšak s krátením na úrovni približne 20 percent,“ doplnila Cagáňová. Priblížila, že mesto v súčasnosti zamestnáva 25 opatrovateliek, ktoré poskytujú služby 92 klientom - obyvateľom Handlovej, pričom k výraznému nárastu, takmer o 20 klientov, došlo po septembri 2025, keď nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnych službách.
„Posudkovú činnosť štát presunul z miest a obcí na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Lehota na posúdenie zdravotného stavu sa predĺžila z pôvodných 30 dní na 60 až 90 dní, výsledkom je však komplexný integrovaný posudok, ktorý umožňuje klientovi presnejší výber potrebnej sociálnej služby,“ ozrejmila.
Ďalšie systémové zmeny má priniesť i reforma financovania sociálnych služieb, ktorú na tento rok avizoval rezort práce. „Mesto si uvedomuje dôležitosť zachovania dostupnej a kvalitnej opatrovateľskej služby, ktorá je pre mnohých seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Občania, ktorí potrebujú poradenstvo vo v oblasti sociálnych služieb, sa môžu obrátiť na sociálnu pracovníčku mesta pre poradenstvo na MsÚ,“ dodala Cagáňová.
