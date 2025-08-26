Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Regióny

Handlová bude schvaľovať rozpočet na budúci rok skôr

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Odôvodnila to možným aktivovaním tzv. dlhovej brzdy.

Autor TASR
Handlová 26. augusta (TASR) - Samospráva Handlovej bude rozpočet mesta na budúci rok schvaľovať už na novembrovom rokovaní poslaneckého zboru. S prípravou základného dokumentu tak začala radnica už skôr, odôvodnila to možným aktivovaním tzv. dlhovej brzdy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Príkaz primátorky na organizačno-technické zabezpečenie vypracovania rozpočtu mesta na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 dostali vedúci jednotlivých oddelení mestského úradu a štatutári mestských organizácií ešte 11. augusta. „Správcovia rozpočtových kapitol zostavili návrhy príjmov a požiadavky na výdavky rozpočtu a návrhy rozpočtov mestských organizácií, ktoré zodpovední vedúci pracovníci predložili vedúcemu ekonomického oddelenia mestského úradu Michalovi Galbavému,“ ozrejmila Paulínyová.

Zostavovaním rozpočtu v skoršom termíne radnica podľa Galbavého reaguje na prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ministerstva financií SR, podľa ktorých je predpoklad, že po 22. novembri sa aktivuje dlhová brzda, ktorá obmedzuje štátne výdavky a dotkne sa samospráv s obmedzením výdavkov, čo môže mať vplyv na investície a rozvoj.

„Po 22. novembri teda mesto Handlová bude mať povinnosť schváliť na rok 2026 vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami a na túto skutočnosť je potrebné sa vopred pripraviť. Jeden z aktívnych krokov mesta je preto mať v deň aktivácie dlhovej brzdy už schválený rozpočet na rok 2026,“ vysvetlil Galbavý.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb