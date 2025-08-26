< sekcia Regióny
Handlová bude schvaľovať rozpočet na budúci rok skôr
Odôvodnila to možným aktivovaním tzv. dlhovej brzdy.
Autor TASR
Handlová 26. augusta (TASR) - Samospráva Handlovej bude rozpočet mesta na budúci rok schvaľovať už na novembrovom rokovaní poslaneckého zboru. S prípravou základného dokumentu tak začala radnica už skôr, odôvodnila to možným aktivovaním tzv. dlhovej brzdy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Príkaz primátorky na organizačno-technické zabezpečenie vypracovania rozpočtu mesta na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 dostali vedúci jednotlivých oddelení mestského úradu a štatutári mestských organizácií ešte 11. augusta. „Správcovia rozpočtových kapitol zostavili návrhy príjmov a požiadavky na výdavky rozpočtu a návrhy rozpočtov mestských organizácií, ktoré zodpovední vedúci pracovníci predložili vedúcemu ekonomického oddelenia mestského úradu Michalovi Galbavému,“ ozrejmila Paulínyová.
Zostavovaním rozpočtu v skoršom termíne radnica podľa Galbavého reaguje na prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ministerstva financií SR, podľa ktorých je predpoklad, že po 22. novembri sa aktivuje dlhová brzda, ktorá obmedzuje štátne výdavky a dotkne sa samospráv s obmedzením výdavkov, čo môže mať vplyv na investície a rozvoj.
„Po 22. novembri teda mesto Handlová bude mať povinnosť schváliť na rok 2026 vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami a na túto skutočnosť je potrebné sa vopred pripraviť. Jeden z aktívnych krokov mesta je preto mať v deň aktivácie dlhovej brzdy už schválený rozpočet na rok 2026,“ vysvetlil Galbavý.
