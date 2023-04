Handlová bude zbierať podnety, kde je nevyhnutné parkovať na chodníku

Handlová 5. apríla (TASR) - Samospráva Handlovej bude zbierať podnety od vodičov na miesta, kde je podľa nich nevyhnutné parkovať na chodníkoch. Výzvu zverejnila na základe novely zákona o cestnej premávke, podľa ktorej nebudú môcť vodiči od 1. októbra parkovať svoje autá na komunikáciách pre peších.



"Mesto žiada vodičov, ktorí zvyknú parkovať na chodníkoch, aby si do konca septembra našli iné miesto na parkovanie. Majiteľov rodinných domov žiadame, aby svoje motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch alebo garážach a nenechávali ich odstavené na chodníkoch," vyzvala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



V Handlovej je už podľa nej niekoľko miest na chodníkoch označených ako vhodných na parkovanie, ako napríklad lokalita pri Základnej škole Mierové námestie.



"V prípade, že sú majitelia motorových vozidiel presvedčení, že parkovanie na chodníku je v niektorej lokalite nutné, môžu svoj názor zaslať na mestský úrad a napísať na info@handlova.sk s predmetom správy parkovanie na chodníku," ozrejmila Paulínyová.



Žiadostiam o povolenie parkovania na chodníku sa podľa nej budú odborní zamestnanci mestského úradu venovať. "Treba si však uvedomiť, že osadenie značky povoľujúcej parkovanie na chodníku je pomerne nákladný proces a primárne sú chodníky určené chodcom," podotkla.



Motorové vozidlá môžu parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel do 30. septembra. Na základe ostatnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2022, totiž došlo k zániku možnosti pre vybrané motorové vozidlá parkovať na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra.



Upravila sa aj najvyššia hmotnosť vozidla, ktoré môže stáť na chodníku pri dodržaní ostatných pravidiel, a to z 3500 na 2800 kilogramov. Dôvodom je, že chodníky sú projektované zhruba na nosnosť 2800 kilogramov a týmto spôsobom sa vylúčia veľké dodávky. Z pozmeňujúceho návrhu vyplynula aj úprava, ktorá pridala elektrické kolobežky, ktoré by podľa pôvodného znenia nemohli byť zaparkované na chodníku.