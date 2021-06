Časť námestia v Handlovej zaplnil odpad, ešte sa dá separovať

Handlová 29. júna (TASR) – Časť Námestia baníkov v Handlovej v utorok zaplnil zmesový komunálny odpad z dvoch sídlisk v objeme približne 6000 litrov. Analýza odborníkov na odpadové hospodárstvo, ktorí odpad skúmali, ukázala, že veľká časť z neho by sa dala ešte separovať.



„Hovoríme, že tento odpad je tzv. nevytriediteľný, ľudia ho vyhodili do zmesového komunálneho odpadu. Prvý pocit hovorí, že 70 alebo 80 percent by sme v skutočnosti vytriediť vedeli. Rozhodne to nie je odpad, ktorý patrí na skládku," povedala odborníčka na odpadové hospodárstvo Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.



Na námestí vysypali pracovníci najskôr odpad z rodinných domov, po jeho vytriedení ho nahradil odpad spred bytových domov. „V tom z rodinných domov bolo menej vytriediteľného odpadu, pri bytových domoch je to možno 80 percent. Je to tým, že v domoch je odpad adresný, každá domácnosť má vlastnú nádobu, čiže ľudia cítia viac zodpovednosti za to, čo do nádoby vkladajú," doplnila Gaislová.



Podobnú analýzu podľa nej robili odborníci i v iných mestách. „Keďže Handlová už zbiera biologický odpad, je na tom lepšie ako inde, pretože tohto druhu sme tam našli málo. Pri ďalších triedených zložkách je to približne rovnaké," ozrejmila.



„Stretávame sa s veľkým neporiadkom, a to je vôbec dôvod a podnet na to, aby sme spravili túto akciu. Sľubujeme si od toho konkrétne čísla, aby sme vedeli reálne zhodnotiť mieru separácie v Handlovej a zvoliť správnu stratégiu, ako motivovať ľudí," priblížil Vladimír Borák z mestskej spoločnosti Hater-Handlová.



Firma má podľa neho niekoľko spôsobov, ako to docieliť, v prvom rade však potrebuje vedieť, na čo sa zamerať. Hater už zabezpečil čipy na nádoby, čo by malo priniesť spravodlivejšie poplatky za odpad, spomenul Borák.



Samospráva môže spraviť viacero opatrení, aby ľudia viac separovali. „V prvom rade spraviť odpady adresnými, aby každá domácnosť mala vlastné nádoby. Aby nádoby mali čip, dokázali ich monitorovať a videli, ktorá domácnosť ako odpad triedi, koľko ho vyprodukuje. Keď už toto budeme vedieť, vieme podľa toho nastaviť poplatky," vysvetlila Gaislová.



Mestá by tak mali podľa nej zaviesť množstvový zber, v rámci neho človek platí za ten zmesový odpad, ktorý vyprodukoval. „Dôležité tiež je, aby odpadové hospodárstvo bolo nastavené proklientsky, teda pre ľudí pohodlné," dodala.



Miera separácie v Handlovej je približne 34 percent.