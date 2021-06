Handlová chce budovať nové stojiská na komunálny odpad za 200.000 eur

Handlová 24. júna (TASR) - Samospráva Handlovej má záujem vybudovať nové stojiská na nádoby na komunálny odpad vo vybraných častiach mesta. Na tento účel vyčlenila 200.000 eur. Investičnú akciu, ktorú chce radnica financovať z rezervného fondu, zahrnula do štvrtej úpravy rozpočtu mesta. Schválili ju mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.



"Na strane príjmov nám pribudli významné zdroje v rámci kapitálových príjmov z predaja mestského majetku, aktív. Predali sme pozemky a stavby vo výške viac ako 100.000 eur," povedal vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Mesto pri zostavovaní rozpočtu s príjmom v takejto výške podľa neho nepočítalo, veľmi dobrým znakom je i predaj kolkárne, čo do budúcnosti znamená možnosť z kapitálových príjmov financovať výdavky na rozvoj mesta.



"Do rozpočtu sme zapracovali veľké položky z rezervného fondu, o jeho čerpaní rozhodlo mestské zastupiteľstvo v máji. Najvyššou položkou je 200.000 eur na vybudovanie stojísk na odpadové nádoby v rámci mesta. Ďalšou položkou je 53.000 eur na parkovacie miesta na uliciach Prievidzská a Mostná," doplnil.



Ďalších 40.000 eur schválilo mesto na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy Školská, celkové odhadované náklady však sú však vyššie o 45.000 eur, ozrejmil Mendel. Poslanci podľa neho pôvodne navrhovali, že tieto financie vyčlení mesto z rezervného fondu, našlo však zdroje v kapitálových príjmoch.



Rozpočet mesta je po štvrtej zmene vyrovnaný, jeho celkové príjmy, ako i celkové výdavky sú zhodne vo výške 16.395.143 eur.