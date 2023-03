Handlová chce šetriť, riešiť bude len havarijné stavy a platné zmluvy

Handlová 3. marca (TASR) - Mesto Handlová bude svoje výdavky používať len na odstránenie havarijných stavov na svojom majetku a platné zmluvné záväzky. Opatrenie na zabezpečenie stability rozpočtového hospodárenia vydala primátorka Silvia Grúberová z dôvodu nestability cien energií a legislatívnych dosahov na financie mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Primátorka v príkaze zakázala od 17. februára akékoľvek výdaje na tovary a služby, ktoré dovtedy neboli dojednané prostredníctvom zmlúv a objednávok. Zároveň zakázala objednávať a uzatvárať zmluvné vzťahy na dodávky tovarov a služieb, ktoré by dodatočne zaťažili rozpočet na rok 2023 s výnimkou prioritných výdavkov na odstránenie havarijných stavov vzniknutých na majetku mesta. Existuje totiž podľa nej reálny predpoklad nenaplnenia prognózovaných príjmov mesta z podielovej dane.



Rozpočet mesta na tento rok označil vedúci ekonomického oddelenia Peter Mendel za nie ideálny. "Pripravili sme ho tak, aby sme mohli realizovať aspoň havarijné stavy, ktoré by nás skôr či neskôr dobehli a v budúcnosti by mesto stáli násobne viac peňazí," priblížil Mendel.



Výhľad na rok 2023 a 2024 je podľa neho nepriaznivý a zmena rozpočtu, ktorú v súčasnosti pripravuje, bude iba o presunoch medzi jednotlivými položkami. "Musíme striktne vychádzať z príjmu podielovej dane, lebo nevidím nádej, že bude vyššia, ako to bolo ešte pred pár rokmi, keď odhady boli konzervatívnejšie ako skutočnosť. Vieme, že nám navyše klesnú aj miestne dane, takže môžeme iba šetriť peniaze a škrtiť výdavky," vysvetlil.



K havarijným stavom samospráva zaradila opravu vodovodu v Novej Lehote a na cintoríne, opravu strechy na budove starého Relaxu a rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta, ktorú chce financovať cez Environmentálny fond, konkretizoval prednosta mestského úradu Tibor Kolorédy. "Uskutočnila sa sanácia vlhkosti stien v základnej umeleckej škole, aktuálne sa začína oprava poškodenej kanalizácie v jedálni základnej školy Školská, ukončená je aj oprava kanalizačného potrubia v materskej škole SNP. Na výstavbu detských jaslí po zdražení stavebných materiálov mestu chýba 170.000 eur a ohrozená je aj výstavba detského ihriska Rodinka," doplnil Kolorédy.



Mesto hľadá rezervy aj v kalendári celomestských podujatí na rok 2023, ktorý poslanci schválili vlani v novembri. "Navrhovanými škrtmi by sa výdavky mohli znížiť približne zo 60.000 eur asi na 40.000 eur. Podujatia z kalendára, ktoré mesto doposiaľ neorganizovalo, iba ich finančne podporovalo, by mohli byť podporované cez grantový program eGrant a rozhodovalo by sa o nich ad hoc podľa možností rozpočtu," dodala Paulínyová.



O všetkých pripravovaných zmenách rozpočtu budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva.