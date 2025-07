Handlová chce vybudovať uzamykateľné stojiská na nádoby na odpad

Handlová 15. júla (TASR) - Samospráva Handlovej plánuje zaviesť množstvový vážený zber zmesového komunálneho odpadu z domácností. Vybudovať chce v tejto súvislosti uzamykateľné stojiská na nádoby na odpad, financie na projekt v objeme viac ako 3,8 milióna eur žiada z fondov Európskej únie. Zámer radnice odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Mesto reagovalo na výzvu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Projekt rieši najmä vybudo­vanie uzamykateľných stojísk v troch variantoch na celom území mesta vrátane jeho mestských častí. „Podmienkou výzvy je zníženie celkového množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu z domácností minimálne o desať percent oproti predchádzajúcemu stavu,“ uviedol Martin Podoba z oddelenia mestských projektov. Súčasťou projektu bude podľa neho aj informačná kampaň zameraná na osvetu o zavádzaní sys­tému množstvového zberu.



Radnica chce v prípade úspešnej žiadosti vybudovať uzamykateľné stojiská pri bytovkách všade, kde je to technic­ky možné a nedochádza tam ku kolízii s inžinierskymi sieťami. Tam, kde to nie je technicky možné, plánuje umiestniť uzamykateľné puzdrá na 1100-litrové odpadové nádoby. „Pri rodinných do­moch plánuje mesto využiť existujúce 110-litrové a 120-litrové nádoby, ktoré majú osoby na svojich pozem­koch a na čas nevyhnutný na vývoz ich umiestňujú na verejné priestranstvo. Tieto nebudú uzamykateľné. Špecific­kou časťou v meste je lokalita kolónia, kde nie je možnosť umiestniť nádoby na súkromných pozemkoch. Tu mesto plánuje existujúce 120-litrové nádo­by na odpad vybaviť uzamykateľnými puzdrami,“ priblížila samospráva v dôvodovej správe k materiálu.



Každá odpadová nádoba bude podľa nej vy­bavená jedinečným čipom a adresne bude priradená domácnostiam tak, aby radnica mohla objektívne určiť vy­produkované množstvo odpadu. „Aby bolo zabezpečené presné meranie množstva vyprodukovaného odpadu, je potrebné vybaviť vozidlo vážiacim systémom, softvérom na elektronické evidovanie odpadu a čítačkami čipov z nádob,“ doplnila.



Celkové oprávnené výdavky projek­tu sú 3.806.712,44 eura, na financovaní sa mesto bude podieľať sumou 304.537 eur. Har­monogram realizácie aktivít projektu je stanovený na 12 mesiacov.



Pripraveným projektom samospráva podľa primátorky Silvie Grúberovej sleduje spravodlivejší poplatok za komunálny odpad i vyššiu mieru vytriedenia odpadov. „Dlhé roky na to nebola žiadna vhodná eurofondová výzva, preto keď ju v januári vyhlásilo MŽP SR, zmobilizovali sme všetky sily na prípravu kompletného projektu. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sme predložili koncom júna,“ dodala.