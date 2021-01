Handlová chce zabezpečiť revitalizáciu vnútrobloku i vybudovať jasle

Handlová 4. januára (TASR) - Samospráva Handlovej plánuje v tomto roku zabezpečiť revitalizáciu vnútrobloku na Morovnianskej ceste i vybudovať detské jasle. Zabezpečiť chce i ďalšie investičné akcie, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Veľmi ma teší, že sa nám podarilo namodelovať rozpočet mesta tak, aby sme dokázali kryť výdavky, teda služby mesta, činnosť našich organizácií a zároveň sa nám do neho podarilo implementovať niekoľko investičných projektov, na ktoré už máme schválené zdroje z Európskej únie (EÚ)," povedala primátorka Silvia Grúberová.



V rozpočte mesto podľa nej našlo priestor aj pre projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Morovnianska cesta, o ktorom už dlho rozprávalo, ale ešte nie je vidieť výsledky. "Bolo to spôsobené pandémiou. Nevedeli sme, či dokážeme ustáť financovanie. Keď sme vedeli, že sa nám to podarí, vyhlásili sme verejné obstarávanie, ktoré už má víťaza a teraz pracujeme na zmluve, aby sa na jar už reálne začali práce," spomenula.



Samospráva rovnako počíta s realizáciou projektu podpory a rozvoja služieb starostlivosti o deti do troch rokov, teda s vybudovaním detských jaslí, na ktoré má prisľúbené fondy. Zabezpečiť chce i rekonštrukciu strechy na útulku Jazmín či podporu turistickej infraštruktúry Miestnej akčnej skupiny Žiar.



"Podľa súčasných odhadov budeme mať vytvorený rezervný fond v takom objeme, aby sme dokázali realizovať investičné akcie, ktoré poslanci schvália v prvom štvrťroku tohto roka," avizovala Grúberová.



Okrem projektu Podpory zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý bude pomáhať baníkom pri rekvalifikácii, primátorka spomenula aj projekt na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste. "Aj spolufinancovanie tohto projektu si našlo miesto v rozpočte, preto predpokladám, že tento rok bude bohatý na eurofondové projekty," uzavrela.