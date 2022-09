Handlová chce získať do nájmu časť chaty Martinka a opraviť ju

Handlová 5. septembra (TASR) - Mesto Handlová chce získať do nájmu časť chaty Martinka. Miesto oddychu Handlovčanov má v pláne zrekonštruovať a využívať i na výučbu lesnej pedagogiky či podujatia. Zámer žiadosti o nájom odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom augusta.



"Chata Martinka je ikonická stavba pre veľa Handlovčanov, ktorí chodia po okolitých horách. Aj v súčasnosti ju využívame na rôzne akcie. Našli sme spôsob, ako by sme ju dokázali zveľadiť. S pomocou Miestnej akčnej skupiny Žiar by sme vedeli získať peniaze na rekonštrukciu," načrtol viceprimátor Radoslav Iždinský.



Stavbu podľa neho užíval súkromný správca a miestny poľovnícky zväz. Mesto má záujem prenajať si celú polovicu chaty od Lesov SR a z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu ju zrekonštruovať. "Podmienkou udelenia peňazí je vlastníctvo stavby alebo zmluva o prenájme, to dosiahneme v ďalších dňoch s Lesmi SR," doplnil viceprimátor.



S rekonštrukciou chaty chce samospráva podľa neho začať v najbližších mesiacoch, závisieť to však bude od toho, kedy sa mestu podarí uzatvoriť nájom.