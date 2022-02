Handlová chce európske označenie pre vynikajúco spravované samosprávy

Handlová 14. februára (TASR) - Handlovská samospráva sa usiluje získať Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných. K hodnoteniu samosprávy môžu prispieť obyvatelia a volení zástupcovia mesta vyplnením dotazníka. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Mesto sa zapojilo do programu European Label of Governance Excellence (ELoGE) Slovensko, ktorý riadi Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy. O označenie pre vynikajúco spravované samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu sa bude v tomto ročníku uchádzať vrátane Handlovej 12 samospráv," uviedla Paulínyová.



Zmyslom projektu je podľa nej podporovať vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. "Mestá a obce v programe ELoGE vyhodnocujú svoje fungovanie, identifikujú svoje silné stránky a priestor na zlepšenie v prospech občana. Akreditovaný partner projektu pre Slovensko je občianske združenie Dobrý úradník," priblížila.



Program má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv a obsahovo vychádza z 12 princípov dobrého demokratického vládnutia. Projekt sa začal v januári a vyvrcholí v júni. "Samosprávu budú hodnotiť obyvatelia mesta a volení zástupcovia mesta. Dotazník pre verejnosť uverejňujeme vo vydaní novín a v elektronickej podobe na stránke mesta. Veríme, že dostaneme spätnú väzbu od čo najväčšieho počtu Handlovčanov," povedala Vanda Matiašková z oddelenia komunikácie a marketingu mestského úradu.



Okrem dotazníkov musí samospráva predložiť ku každému z 12 princípov dôkazy, akým spôsobom konkrétny princíp napĺňa. Dotazníky aj dôkazy nakoniec vyhodnotí panel expertov programu ELoGE Slovensko. Obyvatelia a volení zástupcovia, ktorí obdržali v rámci projektu dotazníky do svojich e-mailových schránok, ich môžu vyplniť do konca februára.



"Do medzinárodného programu sa Handlová nezapojila iba preto, aby získala ocenenie, ale aby nám tiež program pomohol spoznať a uvedomiť si silné a slabé stránky samosprávy mesta Handlová. Vieme, že v službe pre verejnosť je vždy čo zlepšovať. Budeme môcť priniesť nové a efektívne riešenia problémov a moderné spôsoby poskytovania služieb," skonštatovala Paulínyová.



Veľkým plusom programu podľa nej je, že mesto nemusí experimentovať, ale môže sa učiť zo skúseností iných a aplikovať riešenia, ktoré sa osvedčili v iných samosprávach. "Pravidelne na týždennej báze samospráva komunikuje s odborníkmi z projektu a ostatnými zapojenými samosprávami cez online platformu,“ dodala.