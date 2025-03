Handlová chce zrekonštruovať verejné osvetlenie na Morovnianskej ceste

Handlová 29. marca (TASR) - Samospráva Handlovej chce zrekonštruovať verejné osvetlenie na Morovnianskej ceste a Okružnej ulici. Havarijný stav infraštruktúry plánuje riešiť z úveru z Environmentálneho fondu vo výške jeden milión eur. Zámer radnice odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Primátorka Silvia Grúberová ozrejmila, že samospráva má tento projekt pripravený a má k dispozícii i právoplatné stavebné povolenie. „Už minulý rok sme sa s ním uchádzali o podporu formou úveru z Environmentálneho fondu. Asi po štyroch mesiacoch, keď projekt posudzovali, Environmentálny fond vyškrtol túto oblasť podpory. Na tlak Združenia miest a obcí Slovenska, mnohých miest a obcí bola opäť táto schéma obnovená a fond vyhlásil výzvu,“ spomenula Grúberová.



Radnica projekt podľa nej aktualizuje a predloží ho Environmentálnemu fondu. „Chceme sa uchádzať o jeden milión eur, samozrejme, reálnu sumu nám určí až výsledok verejného obstarávania. Môže to byť pokojne 700.000 eur až 800.000 eur. Úrok na úvere je momentálne vo výške dvoch percent, pokiaľ by nám fond žiadosť schválil, investíciu by sme splácali 20 rokov,“ priblížila.



Verejné osvetlenie na sídlisku Morovno je už dlhšie v havarijnom stave. Investícia počíta s rekonštrukciou osvetlenia v troch vetvách. „Projekt zahŕňa demontáž pôvodných oceľových a oceľovo-betónových stožiarov s demontážou pôvodných svietidiel a rozvádzačov s inštaláciou nových hliníkových stožiarov a nových svietidiel vrátane rozvádzačov s novým napájacím káblovým vedením uloženým v zemi, v rámci ktorého bude vykonaná aj prekládka rozhlasových vedení a položenie chráničky pre optické káblové rozvody,“ konkretizovala samospráva. Ide podľa nej o novú sústavu verejného osvetlenia, ktorú bude môcť radnica komplexne diaľkovo riadiť, monitorovať a pripojiť do systému SMART city. Inštalovať chce svietidlá s modulárnym kazetovým systémom, ktoré budú vybavené LED diódami s vysokou účinnosťou.



„Cieľom modernizácie je výrazná úspora spotreby elektrickej energie s vyššou intenzitou osvitu, obnova techniky verejného osvetlenia s optimalizáciou vstupných investícií so zámerom zníženia výdavkov na údržbu a zvýšenia efektívnosti obsluhy verejného osvetlenia,“ skonštatovala samospráva.



Mesto si podľa Grúberovej uvedomuje, že i ostatné vetvy verejného osvetlenia nie sú vo vyhovujúcom stave, ide predovšetkým o vetvy, ktoré sú ťahané vzduchom. „Takisto si však uvedomujeme i naše finančné možnosti. Pokiaľ by sme pristúpili v tomto roku k rekonštrukcii osvetlenia na Morovne, ak nám schvália úver, budeme následne v ďalšom roku hľadať možnosti, ako zafinancovať aj ďalšie, už nie veľmi vyhovujúce vetvy osvetlenia na území mesta,“ dodala.