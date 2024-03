Handlová chystá ďalšie benefičné gastronomické podujatie, hľadá tímy

Handlová 12. marca (TASR) - Mesto Handlová pripravuje ďalšie gastronomické podujatie s benefičným účelom. Akciu Varenica 2024 plánuje organizovať v máji, v spolupráci s domom kultúry spustilo výzvu pre kuchárske tímy, ktoré by mali záujem zúčastniť sa akcie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Radnica zaznamenala mnoho pozitívnych reakcií na nápad uskutočniť ďalší gastronomický zážitok na námestí v Handlovej v štýle predvianočnej benefičnej Handlovskej kapustnice," uviedla Paulínyová.



Mesto preto podľa nej spustilo výzvu pre kuchárske tímy, ktoré by mali záujem variť dobroty a výťažok venovať na dobročinné účely. "Podujatie sa bude konať v prípade, ak sa nahlási aspoň desať kuchárskych tímov. Na základe záujmu potom rozhodneme, či sa Varenica 2024 bude môcť uskutočniť v predbežne plánovanom termíne 4. mája na Námestí baníkov," doplnila.



Svoj záujem zúčastniť sa, názov tímu, ako aj názov špeciality, ktorú plánujú pripraviť podľa ľubovôle, môžu záujemcovia nahlásiť na email riaditeľa Domu kultúry mesta Handlová do 15. marca. Kuchár musí byť držiteľom zdravotného preukazu. "Podujatie bude mať benefičný charakter a kam poputuje výťažok, budeme informovať," dodala Paulínyová.



Benefičné podujatie Handlovská kapustnica pripravuje samospráva už 19 rokov, vždy v závere roka. Výťažok v minulom roku putoval na podporu materských škôl v handlovskej doline. Handlovská kapustnica je zároveň spomienkou na bývalého starostu obce Lipník Ľudovíta Vojtka a bývalého starostu Veľkej Čause Dušana Ďurdinu, dlhoročných spoluorganizátorov podujatia. Nultý ročník kapustnice vznikol vďaka trom handlovským podnikateľom. O tom, kam poputuje výťažok z predaja kapustnice, rozhoduje vždy Združenie obcí handlovskej doliny.