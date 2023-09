Handlová si aktivitami pripomenie miestnu architektúru či baníctvo

Handlová 5. septembra (TASR) - Mesto Handlová sa i tento rok pripojilo k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Aktivitami vo vybraných septembrových termínoch si pripomenie miestnu architektúru, dedičstvo karpatských Nemcov i baníctvo. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Už po dva roky sa stali DEKD súčasťou kalendára celomestských podujatí, čím samospráva dáva najavo, že si váži historické dedičstvo a má snahu o jeho propagáciu," skonštatovala Paulínyová.



DEKD v Handlovej tento rok opäť ponúknu viacero aktivít. Utorok 19. a 26. septembra bude patriť projektu Ako vonia identita?, ktorý je venovaný deťom. Ide o multisenzorické objavovanie a spoznávanie architektúry mesta zábavným, hravým a kreatívnym spôsobom. Akčné, herné a tvorivé prechádzky pod vedením architekta Rastislava Nemca priblížia pamiatky prostredníctvom haptického, čuchového, chuťového i sluchového zážitku.



Workshop výroby keramiky z modelovacej hmoty pripravilo Slovenské banské múzeum - Uhoľná expozícia Handlová na 8. septembra, 9. september bude patriť prehliadke Franzovho domu na Prievidzskej ulici s výkladom majiteľa Andreja Jedlovského, ktorý objekt rekonštruuje v pôvodnom nemeckom štýle. Dom je v procese zápisu za národnú kultúrnu pamiatku.



Karpatských Nemcov v Handlovej priblížia i viaceré aktivity v dome kultúry, od 13. do 28. septembra si bude môcť verejnosť pozrieť panelovú výstavu, obrazy Jána Procnera či vypočuť si prednášku o živote nemeckej menšiny. Banícku tradíciu, artefakty i architektúru priblíži výstava Handlovského baníckeho spolku v Podnikateľskom inkubátore rovnako od 13. do 28. septembra.



Karpatskonemecký spolok pripravil pri príležitosti DEKD deň otvorených dverí, uskutoční sa 20. septembra v dome spolku na Poštovej ulici. Súčasťou aktivít bude i prezentácia archívnych prameňov a terénneho výskumu poľského historika Michala Korhela o živote osídlencov po odsune nemeckého obyvateľstva po roku 1946. Pozrieť si ju budú môcť návštevníci v dome kultúry od 25. do 29. septembra.