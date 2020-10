Handlová 30. októbra (TASR) – Handlovský dom kultúry dostane nový strešný plášť. Práce za viac ako 70 000 eur by mali vyriešiť havarijný stav strechy, ktorá spôsobovala problémy v interiéri najmä počas dažďov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Havarijná situácia je najmä v Centre voľného času. „Strop na chodbe je vlhký a počas dažďov nám do priestorov doslova pršalo. Museli sme podkladať vedrá," opísala riaditeľka Centra voľného času Gabriela Grígerová.



Provizórna oprava strechy nad CVČ podľa nej vytrvalému októbrovému dažďu neodolala a priesaky vznikli aj na ďalších miestach. Kritický stav strešného plášťa potvrdila i riaditeľka domu kultúry Jarmila Žišková, ktorá je podľa svojich slov rada, že rekonštrukcia strechy bude tentoraz komplexná.



Zmluvu na rekonštrukciu strechy uzavrelo mesto so spoločnosťou IZONES. „Strechu zateplia tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu, ktoré sú určené na zateplenie plochých striech. Vonkajšiu vrstvu bude tvoriť hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC, ktorá odoláva UV žiareniu a môže byť vystavená priamym atmosférickým vplyvom," priblížila Paulínyová.



Práce by mala firma podľa nej vykonať do 42 pracovných dní, dohodnutá cena za rekonštrukciu strechy je 71 320 eur.



Pôvodne sa mali tento rok vymieňať v sále domu kultúry sedačky, projekt podporil dotáciou aj Audiovizuálny fond. „Spolufinancovanie je v návrhu rozpočtu mesta pre rok 2021 a dúfam, že ho budeme môcť realizovať a konečne sálu vymaľovať a inštalovať nové, pohodlné sedačky," dodala Žišková.