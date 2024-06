Dom kultúry v Novej Lehote v Handlovej sa snažia opäť predať

Handlová 11. júna (TASR) - Mesto Handlová sa opäť snaží predať dom kultúry v mestskej časti Nová Lehota. Obchodnú verejnú súťaž (OVS) o najvhodnejší návrh na kúpu stavby vyhlásilo v týchto dňoch. Minimálnu kúpnu cenu v zmysle zásad hospodárenia s majetkom stanovilo na približne 50.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Budova sa nachádza v blízkosti štátnej cesty na pozemku s rozlohou 456 metrov štvorcových (m2). Do užívania ju dali v roku 1938. Objekt je rozdelený na dva samostatné celky, a to monoblok s kancelárskymi priestormi a sála pre kultúrne podujatia.



Samospráva sa snaží predať objekt po štvrtý raz, v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta kúpnu cenu znížila a jej minimálnu výšku tentoraz stanovila na 50.066,53 eura.



Svoje ponuky môžu záujemcovia poslať mestu do 30. augusta. Kritériom pre výber víťaza súťaže je výška ponúknutej kúpnej ceny pri zachovaní minimálnej kúpnej ceny a plánovaný účel využitia priestoru.



Ďalšie podmienky a celé znenie OVS nájdu uchádzači na internetovej stránke mesta.