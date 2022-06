Handlová doplnila hracie prvky do areálov pracovísk materskej školy

Handlová 13. júna (TASR) - Nové hracie prvky pre deti pribudli v areáloch elokovaných pracovísk Materskej školy (MŠ) na ulici SNP v Handlovej. Samospráva ich zakúpila z príspevku od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"V elokovanom pracovisku Morovnianska cesta pribudol do exteriéru detský domček so šmykľavkou, vláčik a kombinovaná preliezačka. Elokované pracovisko Dimitrovova ulica je obohatené o päť nových tabúľ, piknikový stôl a drevený domček so šmykľavkou," priblížila Paulínyová.



Elokované pracovisko Cintorínska má podľa nej zase nový domček, vláčik, piknikový stôl a tabule. Deti v elokovanom pracovisku v Základnej škole Morovnianska cesta majú k dispozícii veľké pieskovisko, okrem neho na dvor samospráva umiestnila aj vláčik a tabule. "Lanová pyramída bude robiť radosť deťom na ulici SNP, tento dvor zároveň skrášlil aj nový vláčik, kombinovaná preliezačka, drevený domček a piknikový dvor," doplnila hovorkyňa mesta.



Bezpečnosť všetkých hracích prvkov podľa nej zvyšujú certifikované materiály na dopadových plochách. "Vynovenie dvorov v škôlkach stálo takmer 21.000 eur. Skvalitnenie a modernizáciu exteriérov financovalo mesto z príspevku na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov," dodala.