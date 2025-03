V Handlovej kúpili zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu odpadov

Handlová 24. marca (TASR) - Mestská spoločnosť Hater - Handlová kúpila zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu odpadov. Novým vybavením sleduje skvalitnenie kompostovania. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Kompost bude opäť Hater ponúkať záhradkárom. "Všetok kompost, ktorý momentálne máme k dispozícii, preosejeme a Handlovčanom ho budeme ponúkať v lepšej frakcii ako minulý rok," uviedol konateľ spoločnosti Vladimír Borák.



Samospráva v tejto súvislosti žiada obyvateľov, aby do hnedých nádob ukladali len ten druh odpadu, ktorý tam patrí. "Do zmiešavacích vozov plasty či kamene nepatria. Sitá sa s tým pasujú, ale pokiaľ je to jemná frakcia, nedokážu to vybrať a takýto kompost si niekto zoberie do záhradky," vysvetlil Borák.



Do triedeného odpadu v hnedých nádobách nepatria plasty, kamene, časti železného záhradkárskeho náradia či rôzne záhradkárske potreby ako korytá so železnými okovami. Pokiaľ je to drevo, mechanické zariadenia ho vedia pomlieť.



Obyvatelia si kompost môžu prísť vyzdvihnúť na handlovskú skládku v čase otváracích hodín zberného dvora.