V Handlovej budú mať ľudia jeden týždeň na vyhodenie objemného odpadu

Handlová 1. júla (TASR) - Handlovská mestská spoločnosť Hater-Handlová spúšťa novú pilotnú formu zberu objemného odpadu. Po novom budú do kontajnerov vyhadzovať tento druh odpadu i obyvatelia rodinných domov, informovala vo štvrtok hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Doteraz bolo zvykom, že ľudia z rodinných domov počas zberu objemného odpadu mali vyhradený jeden deň, keď mohli takýto odpad vyložiť pred bránu pri odpadovú nádobu," spomenula Paulínyová.



Zamestnanci Hateru rozmiestnia veľkokapacitné kontajnery v júli a auguste do viacerých lokalít mesta v potrebných množstvách. "Obyvatelia domov aj bytov tak budú mať v danej lokalite vždy jeden týždeň na to, aby objemný odpad vyhodili. Či už sa rozhodnú upratovať pivnice, prípadne budú meniť nábytok a podobne," priblížila hovorkyňa mesta.



Každý kontajner podľa nej bude označený žltou tabuľkou s telefónnym číslom, na ktoré je možné volať v prípade, že sa kontajner zaplní skôr a bude potrebné ho vyprázdniť.