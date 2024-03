Handlová hľadá nového hlavného kontrolóra

Handlová 4. marca (TASR) - Samospráva Handlovej vyhlásila voľbu nového hlavného kontrolóra mesta. Doterajšej kontrolórke Dane Bedušovej totiž končí šesťročné funkčné obdobie. Záujemcovia o post sa môžu radnici prihlásiť do 27. marca, o novom kontrolórovi rozhodnú mestskí poslanci na svojom aprílovom rokovaní. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu (MsZ). Pri svojej činnosti sa riadi štatútom mesta a ostatnými záväznými právnymi predpismi," pripomenula Paulínyová.



Záujemcovia o post hlavného kontrolóra môžu mestu doručiť prihlášku s povinnými prílohami maximálne do 27. marca do 16.00 h. Podrobné informácie nájdu na webe mesta.



Nového hlavného kontrolóra budú mestskí poslanci voliť na svojom rokovaní 11. apríla, na základe uznesenia zo zasadnutia MsZ koncom februára sa voľba uskutoční tajným hlasovaním. "Každý kandidát bude mať pred hlasovaním pridelených päť minút na svoju prezentáciu, pričom poradie ich vystúpení sa určí losovaním," dodala hovorkyňa mesta.



Funkčné obdobie Bedušovej skončí v apríli, do funkcie hlavnej kontrolórky ju poslanci naposledy zvolili v apríli 2018. Pozíciu zastáva po tretí raz.